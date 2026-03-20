«Bebía mucho para intentar olvidarlo de alguna manera»: la conmovedora historia que se esconde tras el «chivo expiatorio» del programa de fútbol más popular

En comparación con sus compañeros de equipo Henry y Carragher —que eran imprescindibles en sus respectivos clubes (Henry en el Arsenal y Carragher en el Liverpool)—, la carrera de Richards palidece un poco. En 2006 dio el salto de la cantera del ManCity al primer equipo. Sin embargo, el Manchester City de entonces, aparte de los colores azul cielo del club, tenía poco que ver con la versión actual del ManCity. En aquel momento, los Citizens eran, en el mejor de los casos, un equipo mediocre que solía encontrarse en la mitad inferior de la tabla de la Premier League.

No fue hasta 2009 cuando la situación cambió con la adquisición por parte del Abu Dhabi United Group, que financió masivamente al club, fichó a numerosas superestrellas y convirtió al City en un campeón inglés en serie en los años siguientes. Richards también celebró dos de esos títulos de la Premier League —junto a leyendas como David Silva, el actual entrenador del Bayern, Vincent Kompany, o Sergio Agüero— antes de ser cedido inicialmente a la Fiorentina en 2014 y fichar definitivamente por el Aston Villa en 2015. En el Villa disputó solo 26 partidos oficiales en cuatro años. Además, disputó 13 partidos con la selección inglesa.

Por eso, en el mundo del fútbol, Richards no goza ni de lejos del prestigio de un Thierry Henry, considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, o incluso de un Jamie Carragher, que ganó la Liga de Campeones con el Liverpool en 2005. Por eso, en el programa se toma a Richards un poco menos en serio y se ríen de él con mayor facilidad. El propio Richards se lo toma con deportividad, siempre con una sonrisa, y nunca se lo toma como algo personal: es el simpático chivo expiatorio al que de vez en cuando se puede meter caña. «Intento ver lo bueno en las personas. Siempre me esfuerzo por animar a los demás. Así he sido toda mi vida», dijo. Recientemente incluso hizo reír al por lo general taciturno Michael Olise.

Pero detrás de todas esas bromas, Richards también tiene su lado serio. En el campo, este defensa de gran físico siempre se mostró apasionado e implacable. Fuera del terreno de juego, ofreció una visión de los aspectos más oscuros de la profesión de futbolista profesional, de los que rara vez se habla: problemas mentales, la enorme presión por rendir, el miedo a perder el puesto en el equipo por una lesión, las críticas ante el fracaso y el odio en Internet. «En cualquier caso, yo veía las cosas de forma un poco diferente. Pero, al fin y al cabo, soy una persona positiva».