¿Bastan los cimientos para sostener al «nuevo BVB»? Niko Kovac debe reinventarse como entrenador

«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», repitieron los responsables del BVB durante casi once meses. En contexto: el equipo partía del quinto puesto (2023/24) y el cuarto (2024/25), temporadas con una final de la Champions y unos cuartos. En la Copa cayó en octavos y en segunda ronda.

Si ampliamos el análisis a las once temporadas desde la era Klopp, bajo Kovac el equipo ha logrado su tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años, y en ocho de esas once temporadas marcó más goles.

Si ignoramos los dos cursos a los que tanto aluden los directivos, el equipo fue subcampeón en cinco ocasiones, tercero en dos y cuarto en una, siempre en ocho temporadas. Está claro: de ahí viene realmente el BVB. Ese es el nivel mínimo para los westfalianos; como segundo presupuesto de Alemania, no puede ser de otra forma.