Getty Images
Traducido por
Barcelona y Atlético de Madrid se preparan para un incómodo enfrentamiento en Mónaco mientras la guerra de traspasos por Julian Alvarez se vuelve TÓXICA tras una amarga disputa pública
La tensión se dispara antes del sorteo de Mónaco
El próximo sorteo de la Champions League en Mónaco servirá como un incómodo campo de batalla para Barcelona y Atlético de Madrid. Representantes de ambos clubes, entre ellos el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, y el vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, se cruzarán apenas unos días después de un importante desencuentro público, según SPORT.
El gigante catalán está presionando desesperadamente para fichar al delantero de 26 años Alvarez. A pesar de presentar una enorme oferta de 100 millones de euros, el equipo de Diego Simeone rechazó de inmediato la propuesta sin abrir negociaciones. El club de la capital ya denunció al Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en julio por presuntos acercamientos poco éticos al argentino.
Los aficionados del Atlético también se han vuelto contra el delantero, que quiere marcharse. Alvarez fue abucheado de forma notable por sectores de la grada durante un reciente empate 2-2 contra el Villarreal, y se marchó directamente al túnel al sonar el pitido final.
- getty
Laporta y el Atlético intercambian golpes dialécticos
Laporta avivó la última polémica al reafirmar el interés del Barcelona en una entrevista en los canales de redes sociales del club. El presidente insistió en que su equipo simplemente está reaccionando a los rumores de que el Atlético está dispuesto a negociar con otros pretendientes, como el Arsenal.
"Antes que nada, tenemos el máximo respeto por el Atlético de Madrid", declaró Laporta. "Esto no está motivado por acciones del Barça. Está motivado por el hecho de que el Atlético nos dijo que no iba a vender a [Alvarez]. Sin embargo, parece que... están tratando de llegar a acuerdos con otros clubes".
El máximo mandatario azulgrana sostuvo que su enorme oferta sigue sobre la mesa. "Estamos muy interesados en comprar a Julian Alvarez", añadió. "Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada".
El Atlético respondió con furia y descartó por completo una venta a su rival nacional. En un duro comunicado, declaró: "Se está presentando al jugador como la víctima, pero las únicas víctimas en el caso Julian somos nosotros. Hemos sido perjudicados tanto económica como socialmente.
"Hay un cero por ciento de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero; va de dignidad. Se ha creado una campaña llena de mentiras y medias verdades. Los únicos que están pagando el precio de todo esto son el Atlético".
Punto muerto por una cláusula de rescisión millonaria
El Atlético tiene toda la ventaja en este pulso de altos vuelos. Álvarez está vinculado por un contrato de larga duración hasta 2030, y su acuerdo incluye una descomunal cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Esto da al conjunto madrileño un control total sobre su futuro inmediato, dejando la oferta de 100 millones de euros del Barcelona prácticamente sin efecto, salvo que las relaciones mejoren.
Mientras el Arsenal mantiene un fuerte interés, según se informa Álvarez está desesperado por forzar un traspaso a Cataluña. El delantero ya admitió su deseo de dejar el Metropolitano durante una entrevista en el Mundial, pero el Atlético se niega a dejarse presionar para vender a un rival directo de LaLiga.
- Getty Images
Flick, desesperado por refuerzos en ataque
Hansi Flick se enfrenta a una crisis en ataque en el Barcelona y necesita desesperadamente una solución antes del cierre del mercado. Tras las salidas este verano de gran repercusión de Robert Lewandowski al Chicago Fire y de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, Alvarez ha sido identificado como el fichaje soñado para liderar una delantera mermada.
La próxima reunión en Mónaco podría ser la última oportunidad del Barcelona para recomponer su relación con Cerezo y el consejero delegado Miguel Angel Gil Marin. Si el Atlético se niega a negociar, Flick se verá obligado a buscar en otro sitio o a confiar en una plantilla bajo mínimos durante el resto de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias