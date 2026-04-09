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Muhammad Sharaf Eldeen

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Barcelona y Atlético de Madrid: mucho ruido y pocas nueces... la revancha llega en cuatro días

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D. Simeone
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La expulsión de Kubarsi dejó al Barça al borde del colapso

En una noche que demostró que la Liga de Campeones no perdona los errores individuales ni la falta de eficacia, el Atlético de Madrid ganó 0-2 en el Spotify Camp Nou, por primera vez desde 2006, en el partido de ida de cuartos de final ante el Barcelona.

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    Una tarjeta letal

    El Barça dominó la primera parte, hasta que la expulsión de su defensa Pau Coparzi cambió el partido.

    Cuatro días antes, el Atlético había sufrido la misma situación en Liga, cuando Nico González fue expulsado al final del primer tiempo con el 1-1.

    En la segunda parte, el Barça aprovechó la superioridad numérica y ganó 2-1 con gol de Lewandowski, acercándose al título liguero.

    Esta vez ocurrió al revés: la roja a Kubarsi originó un libre directo que Julián Álvarez transformó en gol (min. 45). Luego, el noruego Alexander Sørloth sentenció en el 70.

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    Un toque controvertido

    En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón desde la línea de gol a su compañero Marc Poblet, quien lo detuvo con la mano en el área pequeña antes de volver a jugarlo.

    Los jugadores del Barcelona protestaron, pero el árbitro Estefán Kovač no pitó penalti ni el VAR revisó la jugada.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Mucho ruido y pocas nueces

    El Barcelona realizó 18 disparos (7 entre los tres palos), frente a 5 del Atlético (3 entre los tres palos). Tuvo un 58,3 % de posesión y 7 saques de esquina, por 1 de los visitantes.

    El promedio de goles esperados (xG) fue de 1,21 para el Barcelona y de 0,45 para el Atlético, según UEFA y Opta, el conjunto catalán no supo rentabilizar la posesión ni la presión constante (43 toques en el área rival, por 9 del equipo madrileño) y pagó su falta de acierto.

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    El Atlético se lleva la victoria

    La inferioridad numérica frenó la recuperación física del Barça en la segunda parte. Diego Simeone aprovechó la situación: defensa ordenada, transiciones rápidas y acierto en los detalles decisivos.

    El portero argentino Juan Musso, con siete paradas, frustró los intentos del Barça, mientras que el español Juan García solo realizó una.

    Ante la ineficacia, Hansi Flick buscó mejorar el ataque y tapar los huecos en medio campo y defensa tras la expulsión de Kubarsi. —sacando a Fermín López por Lewandowski, a Gavi por Pedri (lesionado), luego a Ferran Torres por Marcus Rashford, a Ronald Araújo por Jules Koundé y, finalmente, a Alejandro Balde por Cancelo.

    Pese a todo, el Atlético mantuvo su solidez defensiva y se llevó una victoria que casi lo mete en semifinales.