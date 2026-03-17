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¿Barcelona o Real Madrid? La estrella holandesa confiesa su sueño de jugar en La Liga, mientras los dos gigantes del Clásico siguen de cerca al centrocampista valorado en 50 millones de euros
Se avecina un cambio en La Liga
Smit ha expresado abiertamente su preferencia por fichar por un equipo español, citando tanto la cultura futbolística como el clima como factores clave en su proceso de decisión. Aunque varios clubes de la Premier League han mostrado un gran interés por sus servicios, el centrocampista parece decidido a fichar por un equipo español una vez que termine su etapa en el Alkmaar.
«La Liga. Jugar allí sería genial. Me encanta el sol, estoy cansado de jugar con tanto frío y lluvia, así que me gustaría irme a jugar a España», dijo Smit en Matchday with Broederliefde cuando le preguntaron cuál sería su próximo destino.
Según se informa, el Real Madrid lo considera un objetivo clave para renovar su mediocampo durante el próximo mercado de fichajes de verano, aunque también se ha relacionado al Barcelona con él. Por otra parte, gigantes de la Premier League como el Chelsea y el Manchester United han estado siguiendo de cerca su evolución.
- AFP
Los ídolos del Barcelona y los lazos históricos
El vínculo con España no se limita al clima; Smit creció admirando la maestría técnica que demostró el Barcelona durante su época dorada. Para un jugador de su perfil, la oportunidad de seguir los pasos de sus ídolos futbolísticos es un aliciente importante que podría influir en su decisión final entre los dos rivales del Clásico.
«Disfrutaba mucho viendo al Barça. Crecí viendo jugar a Andrés Iniesta y Lionel Messi, y los considero dos de mis referentes», afirmó el centrocampista.
La trayectoria profesional ideal frente a la realidad de los traspasos
A pesar del atractivo de los clubes más importantes del mundo, Smit pensaba inicialmente que seguiría una trayectoria más tradicional en la primera división holandesa. Muchos canteranos del AZ suelen pasar por los tres grandes tradicionales de la Eredivisie antes de marcharse al extranjero, pero el centrocampista cree que su rápido ascenso le ha cerrado esa puerta.
«Lo ideal sería hacer una parada en otro equipo de los Países Bajos, pero no creo que eso vaya a suceder», explicó. «Tuve ofertas, pero consideré que lo mejor era seguir creciendo aquí. Para ser sincero, nunca vi las cifras que me ofrecían. Y menos mal. De lo contrario, habría empezado a dudar. Al final, estoy contento con mi decisión. El año pasado, sobre todo, me pasó factura físicamente. Sentí que tenía que mejorar mucho, por eso era mejor seguir creciendo aquí [en el AZ]».
- Getty Images Sport
Los sueños del Mundial y el apoyo de Koeman
El rendimiento del centrocampista en su club —lleva tres goles y dos asistencias con el AZ, que ocupa un decepcionante sexto puesto en la Eredivisie— no ha pasado desapercibido para la selección nacional, y el seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, sigue muy de cerca su evolución. Smit reveló que ya ha mantenido conversaciones con el técnico de la Oranje sobre su futuro internacional y una posible convocatoria para el próximo Mundial, que sigue siendo su mayor objetivo profesional.
«Para mí es un sueño poder jugar en un Mundial. Hablé con él durante el descanso del partido contra el PSV, en el que no pude jugar por sanción. Me animó mucho y me dijo que, si mantenía mi nivel y no sufría ninguna lesión, contaba conmigo. Para mí es un honor. Espero poder ayudar a mi país», concluyó Smit.
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