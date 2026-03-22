Barcelona, Koundé en el mercado: se marchará si llega la oferta adecuada. Quiénes lo quieren y el posible intercambio con Bastoni del Inter

Se avecinan grandes cambios para el Barcelona. El equipo de Flick podría renovarse profundamente este verano y decir adiós a muchos de los protagonistas de esta etapa iniciada con el alemán en el banquillo y que ha traído tantos trofeos al club blaugrana (y aún podría traer). Entre los jugadores que podrían abandonar Cataluña (desde Szczesny hasta Christensen, pasando por Lewandowski) podría sumarse pronto un nombre insospechado: Jules Koundé.
Según ha revelado Matteo Moretto en Marca, el Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por el jugador francés, que ya no se considera intocable. En definitiva, según el experto en el mercado, si llegara una buena oferta por el exjugador del Sevilla, el Barcelona la evaluaría y estaría dispuesto a aceptarla, siempre que se ajustara a las exigencias del club.