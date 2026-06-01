Shearer sorprendió al afirmar que Bellingham no debería ser titular en el debut de Inglaterra en el Mundial.

Aunque reconoce que Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo, prefiere a Morgan Rogers, del Aston Villa, por su equilibrio táctico.

Durante la presentación de la campaña de Betfair para el Mundial, Shearer declaró: «Para mí, Jude no debería ser titular en el primer partido. Creo que Thomas apostará por lo que le ha funcionado: (Elliot) Anderson y Declan Rice en la base del centro del campo, con Morgan Rogers por delante. Espero que elija a esos tres; yo haría lo mismo».