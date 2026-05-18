Balance del PSV en la temporada 2025/26: valoración de todos los jugadores, desde el decepcionante Myron Boadu hasta el destacado Ismael Saibari

Con amplia ventaja, el PSV se proclamó campeón de los Países Bajos por tercera temporada consecutiva. Sin embargo, el NEC complicó su camino en la Copa KNVB y su campaña en la Liga de Campeones resultó decepcionante. Voetbalzone otorga a cada jugador del PSV una nota final para la temporada 2025/26.

La campaña anterior el título se definió en la última jornada; esta vez no tuvo rival. Batió varios récords y, a principios de abril, el 27.º título liguero era suyo. Bosz soñaba con el triplete nacional, pero el NEC le eliminó en una semifinal espectacular por 3-2.

En la Champions brilló con victorias históricas ante el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4) en Anfield, pero tropezó con el Union Saint-Gilles (1-3) y el Olympiakos (1-1). En la última jornada le bastaba un empate ante el Bayern, pero un gol de Harry Kane en el 90’ lo dejó fuera: 1-2.

Casi todos los jugadores del PSV han recibido una nota del 1 al 10, aunque Alassane Pléa, Niek Schiks y Nick Olij contaron con muy poca participación para ser evaluados.



