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Joey Veerman, Ismael Saibari, Myron BoaduIMAGO/Voetbalzone

Traducido por

Balance del PSV en la temporada 2025/26: valoración de todos los jugadores, desde el decepcionante Myron Boadu hasta el destacado Ismael Saibari

FEATURES
Player ratings
PSV Eindhoven
Eredivisie
M. Kovar
N. Olij
N. Schiks
Mauro Junior
S. Dest
K. Sildillia
Y. Gasiorowski
J. Schouten
R. Flamingo
A. Obispo
J. Veerman
I. Saibari
P. Wanner
I. Perisic
C. Driouech
R. Pepi
G. Til
R. van Bommel
D. Man
E. Bajraktarevic
A. Salah-Eddine
A. Plea
N. Fernandez

Con amplia ventaja, el PSV se proclamó campeón de los Países Bajos por tercera temporada consecutiva. Sin embargo, el NEC complicó su camino en la Copa KNVB y su campaña en la Liga de Campeones resultó decepcionante. Voetbalzone otorga a cada jugador del PSV una nota final para la temporada 2025/26.

La campaña anterior el título se definió en la última jornada; esta vez no tuvo rival. Batió varios récords y, a principios de abril, el 27.º título liguero era suyo. Bosz soñaba con el triplete nacional, pero el NEC le eliminó en una semifinal espectacular por 3-2.

En la Champions brilló con victorias históricas ante el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4) en Anfield, pero tropezó con el Union Saint-Gilles (1-3) y el Olympiakos (1-1). En la última jornada le bastaba un empate ante el Bayern, pero un gol de Harry Kane en el 90’ lo dejó fuera: 1-2.

Casi todos los jugadores del PSV han recibido una nota del 1 al 10, aunque Alassane Pléa, Niek Schiks y Nick Olij contaron con muy poca participación para ser evaluados.


  • Joel van den BergIMAGO

    Talentos debutados — sin valoración

    Las jóvenes promesas Tygo Land, Jordy Bawuah, Jim Koller, Fabian Merién, Tay Abed, Nicolas Verkooijen y Joël van den Berg debutaron o jugaron con el PSV 1 esta temporada, pero aún no pertenecían al primer equipo y dispusieron de muy pocos minutos para ser evaluados con justicia.

    • Anuncios
  • Alassane PleaImago

    24. Alassane Pléa - sin valoración

    El PSV fichó a Alassane Pléa con grandes expectativas, aunque la jerarquía en la punta del ataque estaba clara. Debía actuar como segundo punta tras Ricardo Pepi. Al inicio de la temporada, el estadounidense aún no estaba en forma, así que Pléa tuvo su oportunidad. Sin embargo, una grave lesión de rodilla en sus primeros partidos con el PSV lo marginó el resto del curso.

  • Niek SchiksIMAGO

    23. Niek Schiks - sin valoración

    El 8 de febrero de 2026 fue una noche inolvidable para Niek Schiks. Con 22 años, debutó en la portería del PSV ante el FC Groningen tras las lesiones de Matej Kovár y Nick Olij. Sus paradas clave aportaron la victoria por 2-0. Luego jugó ante el FC Volendam (derrota 2-1) y regresó al banquillo tras la vuelta de Kovár. Probablemente será cedido la próxima temporada para ganar experiencia.

  • Nick OlijImago

    22. Nick Olij - sin valoración

    La primera temporada de Nick Olij en el PSV fue para olvidar. Tras un gran año en el Sparta de Róterdam y su fichaje por el equipo de Eindhoven, llegó con confianza para competir con Kovár. Sin embargo, Bosz apostó por el checo, así que Olij quedó relegado a un papel secundario. Para colmo, una lesión en la última práctica antes del duelo contra el Groningen, cuando Kovár también se cayó por lesión, lo limitó a solo 90 minutos esta temporada.

  • Myron BoaduImago

    21. Myron Boadu – 4,5/10

    El director técnico, Earnest Stewart, tuvo que reajustar la plantilla desde el inicio de la temporada tras la grave lesión de rodilla de Pléa, fichaje estival, y los continuos problemas físicos de Pepi. El club pagó varios cientos de miles de euros al AS Mónaco por Myron Boadu, pero apenas fue relevante: entró casi siempre desde el banquillo y marcó solo tres goles. No se ejerció la opción de renovar su contrato, aunque aún hay una pequeña posibilidad de que se quede.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    20. Couhaib Driouech - 5/10

    Mientras que muchos delanteros del PSV pueden hacer balance de una temporada satisfactoria, no se puede decir lo mismo de Couhaib Driouech. Aunque el marroquí fue el as en la manga de Bosz en la Champions —con goles clave como suplente de lujo contra el Nápoles y el Liverpool—, en la Eredivisie fue casi siempre la segunda o tercera opción y solo fue titular en cinco ocasiones. Con el regreso de Ruben van Bommel tras su grave lesión de rodilla, su salida este verano parece inevitable.

  • Ryan FlamingoIMAGO

    19. Ryan Flamingo - 6/10

    Ryan Flamingo brilló en su debut con el PSV, pero luego bajó su nivel. Perdió la titularidad cuando Bosz retrasó a Jerdy Schouten tras varias actuaciones mediocres. En los últimos dos meses recuperó la titularidad y volvió a mostrar su potencial. ¿Podrá mantener esa racha la próxima temporada?

  • Dest ObispoImago

    18. Armando Obispo - 6/10

    Esta temporada, Bosz buscó la pareja ideal en el centro de la defensa. En agosto, Flamingo y Gasiorowski formaban el eje del Eindhoven, pero fueron reemplazados por Jerdy Schouten y Armando Obispo. Obispo brilló en la Eredivisie, pero en la Champions no estuvo a la altura: falló en el 0-2 contra el Union y, tras un error de Schouten, regaló el 1-0 al Leverkusen.

  • Paul WannerGetty

    17. Paul Wanner - 6,5/10

    En verano de 2025, el PSV sorprendió fichando a Paul Wanner, procedente del Bayern de Múnich. Los quince millones de euros pagados no eran una cifra menor, así que las expectativas se dispararon. Bosz lo integró con cautela. Justo antes del parón invernal, Wanner se hizo con un puesto en el once y ya deja huella. Su objetivo para la próxima temporada es ganar aún más protagonismo con goles y asistencias.

  • Kiliann SildilliaIMAGO

    16. Kiliann Sildillia - 6,5/10

    Kiliann Sildillia ha sido el suplente de Sergiño Dest esta temporada. El defensa francés no decepcionó y Bosz lo elogió, pero aún no está al nivel de su compañero estadounidense o de Mauro Júnior. Así quedó claro el pasado fin de semana, cuando el técnico lo sustituyó en el descanso contra el FC Twente (5-1) tras una primera parte floja. Además, los rumores sobre el interés del PSV en Zakaria El Ouahdi como posible sustituto de Dest no cesan, así que aún se desconoce si Sildillia será titular la próxima temporada con Bosz.


  • Yarek GasiorowskiImago

    15. Yarek Gasiorowski - 6,5/10

    Como otros centrales, la temporada de Gasiorowski fue irregular. El español perdió la titularidad por errores en la Liga de Campeones ante Atlético de Madrid y Newcastle United. Debía reemplazar a Olivier Boscagli y, además, lidiar con la barrera del idioma.

  • Matej KovarImago

    14. Matej Kovár - 6,5/10

    Kovár cierra una temporada de altibajos. En muchos partidos pareció imbatible, pero también cometió varios errores. Cometió dos errores ante el Fortuna Sittard, un mal despeje frente al Newcastle United y una actuación insegura en la eliminación copera contra el NEC. Si reduce esos fallos la próxima temporada, el PSV tendrá un portero titular excelente.

  • Dennis ManImago

    13. Dennis Man - 6,5/10

    Dennis Man vivirá con sentimientos encontrados su primer año en el PSV. Brillante en la primera mitad de la temporada, tras el parón invernal le costó destacar y perdió la titularidad en abril. Con el regreso de Ruben van Bommel y el posible desplazamiento de Perisic a la derecha, Man afrontará una fuerte competencia, más aún cuando Esmir Bajraktarevic ya cuenta con la preferencia de Bosz.

  • Noah FernandezIMAGO

    12. Noah Fernández - 7/10

    Como canterano, le costó ganarse la confianza de Bosz. Por eso, que el técnico esté entusiasmado con la joven promesa belga Noah Fernández dice mucho. El centrocampista de dieciocho años ha sido suplente habitual en los últimos meses y ya ha jugado varios partidos como titular, dejando buena impresión. Quizá el PSV ya tenga en casa al sucesor de Joey Veerman.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EINDHOVEN-GRONINGENAFP

    11. Esmir Bajraktarevic - 7/10

    Hay jugadores que, como aficionado, te hacen ir al estadio, y Bajraktarevic es uno de ellos. Durante mucho tiempo fue para Bosz el duodécimo hombre, acostumbrado a salir desde el banquillo. Sin embargo, tras marcar dos goles y dar tres asistencias en la victoria 6-1 sobre el PEC Zwolle, comenzó a ser titular varios partidos consecutivos. Si el extremo sigue progresando, después del verano tendrá más minutos de juego.

  • Ivan Perisic PSVGetty Images

    10. Ivan Perisic - 7/10

    Ivan Perisic fichó por el PSV en 2024 como agente libre. Fue uno de los mejores fichajes de la década. En su segunda temporada volvió a destacar. Es un líder y un profesional ejemplar para los jóvenes. Aunque brilló algo menos que en su debut, sus números hablan por sí solos: en 42 partidos ha marcado 10 goles y dado 14 asistencias.

  • Sergino DestImago

    9. Sergiño Dest - 7,5/10

    ¿Podrá el PSV retener a Sergiño Dest? Probablemente no. Las lesiones del verano de 2025 impidieron su salida hace un año. Sus cualidades ofensivas lo hacen imprescindible para Bosz. Dest se siente cómodo con el balón y no duda en asumir la iniciativa. Por eso, la temporada pasada volvió a ser uno de los favoritos de la afición del PSV.

  • Anass Salah-EddineImago

    8. Anass Salah-Eddine - 7,5/10

    Anass Salah-Eddine fue el jugador que más progresó la temporada pasada bajo la dirección de Bosz. Tras un paso decepcionante por el AS Roma, su cesión al PSV Eindhoven resultó acertada. Desde su llegada como lateral izquierdo se hizo imprescindible y, gracias a su buen nivel, fue convocado con la selección de Marruecos. Tras el parón invernal, sin embargo, su rendimiento bajó: se perdió varios partidos por la Copa Africana de Naciones, sufrió lesiones y fue sancionado. Todavía no se sabe si PSV, AS Roma y el jugador acordarán un traspaso definitivo.

  • Ruben Van Bommel PSVGetty Images

    7. Ruben van Bommel - 7,5/10

    El verano pasado, Ruben van Bommel debutó con el PSV y marcó un gol en la Liga de Campeones ante el Union y tres en la Eredivisie. Su objetivo era convertirse en uno de los extremos más peligrosos de la Eredivisie, hasta que una lesión en la rodilla lo marginó justo antes del descanso del clásico contra el Ajax. Sufrió una grave lesión de rodilla que le mantuvo apartado del campo hasta el final de la temporada. Ahora, en la fase final de su rehabilitación, aspira a regresar el próximo verano más fuerte que nunca.

  • Ricardo PepiImago

    6. Ricardo Pepi - 8/10

    Decir que Pepi ha tenido una temporada agitada en el PSV es quedarse corto. El estadounidense sufrió lesiones y, al recuperarse, vio cómo Guus Til aprovechaba su oportunidad como delantero reconvertido. Poco antes del parón invernal se hizo con un puesto en el once y, con dieciséis goles en la Eredivisie, ha llamado la atención de varios clubes de la Premier League.

  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    5. Jerdy Schouten - 8/10

    Jerdy Schouten empezó la temporada como centrocampista, pero Bosz lo devolvió al centro de la defensa. Como capitán, transmitió tranquilidad y lideró la construcción del juego desde atrás. Es la fuerza silenciosa tras el éxito del PSV, por lo que su grave lesión de rodilla en abril es una gran pérdida tanto para él como para el club.

  • Mauro JuniorIMAGO

    4. Mauro Júnior - 8,5/10

    Schouten no es el único que hace brillar a sus compañeros; Mauro Júnior también lo logra. Su polivalencia y regularidad lo hacen imprescindible. Rinde como lateral izquierdo o derecho, pero brilla más como mediocampista defensivo. Aunque hay dudas sobre la próxima temporada, una cosa es segura: Mauro seguirá siendo uno de los mejores jugadores del PSV.

  • FBL-EUR-C1-PSV-ATLETICOAFP

    3. Guus Til - 8,5/10

    Guus Til ha demostrado su valía en el PSV en las últimas temporadas, aunque durante mucho tiempo se le subestimó. Este curso ha dejado atrás su rol de «duodécimo hombre de Bosz». Sin Pepi, Til ha brillado como delantero ocasional del PSV: 17 goles y 8 asistencias. Su gran temporada podría premiarse con un lugar en la lista definitiva de la selección holandesa para el Mundial.

  • Joey VeermanImago

    2. Joey Veerman - 8,5/10

    En los últimos cuatro años, Joey Veerman ha sido el jugador más creativo del centro del campo del PSV. Esta temporada volvió a elevar el juego ofensivo del equipo de Eindhoven con su magnífica técnica de disparo: marcó 8 goles y dio 14 asistencias en la Eredivisie. En el mercado de invierno su fichaje por el Fenerbache se frustró, pero parece solo cuestión de tiempo que dé el salto el próximo verano.

  • Ismael SaibariImago

    1. Ismael Saibari - 9/10

    El PSV busca batir su récord de traspasos con la venta de Ismael Saibari. Se habla de más de cincuenta millones de euros. No es descabellado: bajo Bosz, el internacional marroquí se ha convertido en un centrocampista completo. Sostiene el ritmo 90 minutos y ha afinado su puntería: en Champions y Eredivisie ya suma 19 goles y 9 asistencias.