Bajo Julian Nagelsmann lo tiene difícil: Jürgen Klopp admite ser fan de un suplente de la selección alemana

«Se ha ganado su éxito a pulso», afirmó Klopp, y destacó: «Me gusta su forma de jugar». El director de fútbol global de Red Bull se refería a la trayectoria atípica de Undav, quien nunca pasó por una cantera y debutó en el SV Meppen.

Tras pasar por el Union Saint-Gilloise y el Brighton & Hove Albion, llegó al VfB en 2024. Con 29 años, explotó: tras una cesión de un año, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club suabo. Esta temporada es el delantero alemán más letal, con 37 participaciones en goles (24 tantos y 13 asistencias). Aun así, no tiene un puesto fijo en el Mundial.

Solo es suplente con Nagelsmann. Tras el 2-1 contra Ghana en marzo, se desató un debate nacional sobre el trato que el seleccionador le da. A pesar de su gol tardío, el técnico lo criticó en público.