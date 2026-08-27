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Todo sobre apuestas en GOAL
Ayyoub Bouaddi transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Ayyoub Bouaddi es el centrocampista defensivo más prometedor del mundo, pero el relevo de Rodri no solucionará todos los problemas de Enzo Maresca en el Manchester City: GOAL valora los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
Paris Saint-Germain
F. Torres
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J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
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K. Adeyemi
A. Gordon
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M. Salah
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A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy activo, con algunos nombres muy importantes cerrando traspasos millonarios antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. Durante el mercado de verano, iremos poniendo nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras calificaciones a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, parece una buena operación para el Chelsea. De algún modo, ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de dinero inmediata podría ayudarle a hacer más movimientos antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según las informaciones, un 20 % de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de futura venta incluida en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de ‘9’, mientras que Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también están siendo fuertemente vinculados con salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no encajaba en su sistema, y el Chelsea ha actuado con dureza para darle salida en lugar de dejar que su valor se depreciara como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en los banquillos, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cantidad final amortigua perfectamente el golpe. Al final, Delap quedó completamente eclipsado por su compañero de fichaje en 2025 Pedro, y no habría tenido sentido retenerlo otro año. Nota: B+

    Para el Forest: Pulverizar el récord de fichaje del club para contratar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no deja una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest afrontará una vergüenza pública y su margen futuro dentro del PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma física y rendimiento durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire como se mire. Aun así, el Forest necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, se mostraron ineficaces en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía que tanto falta. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y su conducción a gran velocidad. También es un buen definidor con ambas piernas y llegará con hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Obviamente, Oliver Glasner cree en el potencial de Delap, o esta operación nunca se habría cerrado. La única cuestión es si podrá soportar la enorme presión que tendrá encima desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la aún incipiente carrera de Delap. Dejó escapar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino para convertirse en internacional absoluto con Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que cargó con el Ipswich en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue ahí en algún lugar, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero pasará directamente a ser el hombre de referencia del Forest. Por tanto, el City Ground es el lugar ideal para que recupere la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. El Forest de Glasner está preparado para jugar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, algo para lo que Delap está hecho. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio a voluntad; la cuestión es si podrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap tiene suerte de haber caído de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

    • Anuncios
  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar íntegramente los 50 millones de libras que pagó al Oporto por Gonzalez en enero de 2025 es todo un logro, teniendo en cuenta el poco impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca llegó a asentarse en un rol definido en Mánchester, y los fondos de su venta deberían ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes de que termine el plazo, el City se quedará desesperadamente corto de opciones en la medular. Gonzalez es el cuarto centrocampista del primer equipo que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo cuenta en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera un jugador clave, pero Gonzalez era muy capaz de aportar cobertura y nunca dio menos del 100 %. Bien podría ser una venta de la que el City acabe arrepintiéndose rápido, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus astronómicos precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez amortigua el golpe que supone perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para el también nuevo fichaje Sean Steur, que a sus 18 años sigue estando muy verde. Puede ejercer como organizador desde atrás en el Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase para romper líneas y a su impresionante tasa de recuperaciones altas, la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos jugados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera todavía por delante, el futbolista de 24 años podría demostrar que ha sido una compra muy inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que esperen que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de destrucción que de creación y, por tanto, ni de lejos aporta la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que necesita el Newcastle para volver a aspirar al top 6, pero sí debería servir en gran medida para evitar que caiga en la lucha por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como miembro clave del equipo. Si logra impulsar al Newcastle de vuelta hacia la zona alta de la tabla, la cotización de Gonzalez alcanzará nuevas cotas y será visto como un jugador especialista, en lugar de simplemente una buena opción de rotación. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un impulso inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que, naturalmente, vendrá acompañada de mucha frustración, y Gonzalez cargará con una responsabilidad mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un desafío intimidante, y no será más fácil por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no tendrá mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al aumento sustancial de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro pago enorme. Bouaddi tenía solo 13 años cuando llegó al Lille en 2021, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de él como su canterano más prometedor desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del mediocentro defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su partido del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires en verano. Aun así, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había valorado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Ya había ingresado mucho dinero con ventas como las de Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que ocurrió con la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a jóvenes talentos de primer nivel. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, ni siquiera después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así que el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a la altura. Hay que decir que ha logrado ambos objetivos: 65 millones de libras es una gran cantidad por un jugador de 30 años que no hace tanto que se recuperó de una lesión de ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es tan evidente como enorme. Por supuesto, sigue siendo pedir muchísimo a un chico de 18 años que llene de inmediato el inmenso vacío dejado por uno de los mejores '6' que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al mediocentro defensivo con más proyección del mundo en la actualidad (¡al Liverpool realmente le habría venido muy bien fichar a Bouaddi!). Que pueda resolver de inmediato todos los problemas ya evidentes del City de Enzo Maresca, sin embargo, es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una fe absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, lo que explica en parte por qué cambió este mismo año su lealtad internacional de Francia a Marruecos, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las asombrosamente maduras actuaciones de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le va a perdonar mucho por culpa del precio de su fichaje. Pero desde luego parece tener los niveles necesarios de inteligencia, confianza y serenidad para soportar la naturaleza increíblemente intensa del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle algo de presión para rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El Brighton pudo levantar alguna ceja al desembolsar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero aquella decisión ha dado grandes frutos al obtener un enorme beneficio apenas tres años después. Es cierto que la cotización de Baleba ha caído desde el pasado verano, cuando el Brighton pedía más de 100 millones de libras al United, en una temporada un tanto irregular, con su entrenador Fabian Hurzeler creyendo que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar este verano los 100 millones de libras o más, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de manera inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en varias otras jóvenes joyas a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había apartado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cantidad en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les había pagado por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento en el futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerarán un acuerdo a precio reducido en un verano en el que las tarifas se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. Su esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía estaba algo verde, con los mejores años de Baleba claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la fuerza física y el empuje desde el centro del campo que el United ha estado reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en pretemporada. Pero si cumple su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es el traspaso soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno pagar nada menos que 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 siendo un relativamente desconocido de 19 años, y salvo el bache de la pasada temporada ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, da la sensación de que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un centrocampista defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a uno de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de alguna manera una venta récord en la historia del club con un jugador que prometía mucho pero luego se quedaba en nada durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado entre una enorme expectación, una etapa que se saldó con un gran total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a ir tan incomprensiblemente lejos para conseguir a su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha desembolsado. Eso sí, con 22 años, Savinho aún tiene el potencial de convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y Enzo Maresca podría quedarse algo corto en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir semejante ingreso y además sigue contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual nivel discreto del brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si el fichaje de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total combinado de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantó cejas, este acuerdo hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y podría decirse que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como una parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club coqueteó con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todas las opciones posibles, sugiere que quizá hayan perdido el norte en los despachos. Esa cantidad de dinero exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecerlo. Deben plantearse preguntas serias sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente duplicar esa cifra apenas 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Hay muchas posibilidades de que Savinho acabe funcionando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que lo etiqueten como un fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión habría sido menor, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho tiene sin duda la capacidad de acabar triunfando si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir con el famoso Pep Guardiola y su tendencia a tocarlo todo en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, este es un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar a las órdenes de otro entrenador con una excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, queda esa sensación imposible de sacudirse de que siempre cargará con el peso de una tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera al más alto nivel. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste de todos modos. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la tierra en la plantilla del Liverpool, lo cual es bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un "equipo de scousers". Aun así, se puede entender hasta cierto punto por qué el Liverpool ha permitido la salida de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible sustituirlo, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejora de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente corto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y probablemente el consejero delegado del Inter considere que Jones representa una operación muy interesante. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva una eternidad en esto, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que rendía a un nivel lo bastante alto como para hacerse un hueco en la selección de Inglaterra. Jones parece sin duda encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste de forma impresionante la presión y además se deja el alma por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede decir que técnicamente es un jugador superior, lo que hace pensar que tiene muchas opciones de triunfar en Milán tanto como lo ha hecho el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un muy necesario cambio de aires. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Se había frenado, su carrera se había atascado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un enfrentamiento con Slot y pronto quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, un traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de compatriotas como John Stones y Djed Spence debería ayudarle a asentarse rápido en San Siro, y realmente no sorprendería verle brillar en la Serie A, que, con todos sus méritos, está indudablemente uno o dos peldaños por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Aston Villa: El Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una cantidad tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto era lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una zaga bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse rápido para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue desmantelándose tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una gran incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y Mikel Arteta. Según se informó, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y el lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una suma importante. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es central de manera natural, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir ese costado si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización, con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Este es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto da la sensación de ser una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se le puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de más grandes títulos después de ganar la Europa League en 2025-26, pero afronta una auténtica pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno, una vez que Saliba y Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados en condiciones de volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla profunda compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y, quizá, incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City se las ha arreglado de algún modo para obtener un pequeño pero significativo beneficio por un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva al principio en la Premier League, con un gol y una asistencia en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de reactivar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que pudiera tener de darle la vuelta a la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes ascensor del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho desde luego un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26 gracias en no poca medida a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese nivel doméstico mientras afronta también una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite está abierto al debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores títulos del fútbol de clubes. Así que, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría llegar a arrepentirse de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con un gran talento técnico y llegada, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento acabe perjudicando sus esperanzas de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irreemplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente con goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y la posible incorporación de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperta como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los títulos más importantes. Nota: Suspenso

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión anunciada. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su principal objetivo ficha por su gran rival en su lugar, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en vez del trabajo de reestructuración de Jose Mourinho en la capital de España. Rodri bien podría ser la última pieza del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para dar estabilidad al once de Flick. Desde luego, a los rivales les resultará mucho más difícil atravesar al Barça en fase de transición con Rodri barriendo todo. El jugador de 30 años también debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de sus compañeros de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar a nivel nacional y continental durante los próximos dos o tres años ahora que tiene al ganador del Balón de Oro de 2024 llevando la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y la conquista del Balón de Oro con España. Ayudar al City en un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima absoluta del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo Guardiola. Este es un movimiento que también podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han alterado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al panorama menos exigente físicamente de La Liga debería ayudar a su longevidad en la élite. Tras haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser fluida para Rodri, de quien se espera que desempeñe el mismo papel dictatorial y arrollador en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Madrid ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Man City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos 21 en todas las competiciones la pasada temporada, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un jugador comodín y desesperaba a la afición con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya estaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria con España en la final del Mundial de 2026, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era una cifra ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y el club habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubiera renovado debido a una cláusula específica del acuerdo. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España en 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos a los campeones de Europa en las dos últimas ediciones. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un relevo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a los movimientos inteligentes en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido durante tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no mejorará su legado, simplemente reforzará aún más su estatus de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso lamentar haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: el Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es una mala operación se mire por donde se mire. Sí, ha evitado que acabe en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podía, y debía, haber aguantado por una cifra mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de haber atado a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero claramente quería salir, y las opciones del Tottenham de acometer una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya logrado lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, valiente y que juega hacia delante, que comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como principal ancla en la defensa de tres de Simeone y trabaje para corregir las grietas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles la pasada temporada, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en la cima de LaLiga y, potencialmente, a aproximarse a ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que además haya logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es también una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos grandes operaciones más antes de que cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: equipos como el Napoli y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y en el Metropolitano serán celebradas de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos en la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a estar al alza con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League para Romero: se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cortar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera trató de ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo importante. Sin embargo, como en la práctica admitió Cruyff, el Ajax sencillamente no está en condiciones de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su posesión más preciada. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a cubrir el vacío dejado por Godts, de quien también conviene señalar que fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el próximo año. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta la fecha de que Bradley Barcola está de camino a salir del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha maniobrado con astucia manteniendo a equipos como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería ofrecer una cobertura de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Porque, al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo como titular en el PSG plagado de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, con solo ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente no haya ahora mismo un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que hace falta para triunfar en la élite absoluta. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de traspaso desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme cantidad de dinero, y se puede decir que ha gastado de más, sin recuperar demasiado mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas muy sólidas tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, variables incluidas. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Spurs, al menos, tiene bien cubierta la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe del Inter, que ha reaccionado con acierto yendo a por Spence después de ver cómo su hombre clave, Denzel Dumfries, se marchaba al Real Madrid al terminar su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales, Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel: un lateral de largo recorrido, tan eficaz incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés parece hecho a medida para cubrir la evidente vacante en la banda derecha del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora el nivel defensivo y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también a la brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que hace alrededor de un mes el Tottenham les pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares), pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos, ya que se hacen con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no era del gusto de Roberto De Zerbi, que este verano ha rehecho casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el ex del Middlesbrough ha sido mareado en exceso durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido a Rennes, Leeds y Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante la fallida etapa del italiano en el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su colega en defensa a asentarse antes de lo que será una emocionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras / 58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso importante tras rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven talento de enorme proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en LaLiga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida marcha de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior específico. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene unas botas muy grandes que llenar, con Cucurella convertido en, posiblemente, uno de los mejores del planeta en su posición. Hato mostró un gran nivel en el tramo final de la temporada pasada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá también de mentor del joven neerlandés. Un coste total de 22 millones de euros (19 millones de libras / 25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto acabe siendo una opción a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no logró dar el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a LaLiga, después de que Andoni Iraola, ahora técnico del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital de España, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, valiente y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, firma el fichaje soñado por uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes nuevos. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo sumó un total de 11 titularidades ligueras a las órdenes de Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que debía aprovechar, aunque ahora quizá sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya daba la sensación de estar falta de efectivos en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para paliar una crisis defensiva tras la llegada gratis de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar plenamente la forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que, sobre el papel, tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también arrastra un historial de lesiones irregular y ha tenido problemas para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus primeros objetivos del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro club grande de Europa haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles consecuencias si fracasa. Seguro que estará extremadamente motivado para callar a sus detractores, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber pasado por un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la fervorosa afición de Anfield sin duda le dará a Araujo una gran descarga de adrenalina. También es un defensa que va al choque y que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca llegó a alcanzar del todo el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida en un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill ya está de nuevo en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenía 10 centrales en plantilla. Hay defensores peores que Chalobah entre ellos, pero da la impresión de que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que esté fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá ganando en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más comprensivos por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría venirle bien. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda se merece este nuevo comienzo después de haber sido maltratado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la directiva de los Blues ha estado intentando hacer caja con él desde hace tiempo; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a venderle, y un año después le quitaron su dorsal y fue cedido al Palace, donde impresionó, solo para ser repescado cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a bajar posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que genere beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora, sin Guimaraes, parece el Springfield Gorge de Los Simpson, cuando el brasileño fue el mejor jugador del Newcastle durante toda la turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y también poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve goles, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un relevo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: suspenso

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar perfectamente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará más dinamismo al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento dada su experiencia y el hecho de que encaja a la perfección con el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ocurrir en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita a ser muy optimistas con sus opciones de conquistar por fin ese ansiado título. Nota: sobresaliente

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior por influencia decisiva, aunque antes de una pesadilla en octavos de final con la eliminación ante Noruega. Hacía tiempo que Guimaraes se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar el escalón de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suman su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente cumple todos los requisitos para convertirse en un ídolo de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: matrícula de honor

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de fichajes del Madrid tras problemas similares de adaptación con la perla brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que lo hizo Endrick en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado considerablemente reducido. En el otro lado de la moneda, el Real podría seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si lo hace bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, lo que empuja al joven todavía más abajo en el orden de preferencias de la plantilla. Se puede decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrán que cubrir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda un plus de calidad a las filas de Fabio Grosso, y también versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores están equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún pueden fichar a dos jugadores extracomunitarios de ligas extranjeras cumpliendo la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado de fichajes. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono brilla en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real con mucha expectación, y por un traspaso de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que le rodeaba. Mastantuono también lidió con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que al adolescente todavía le queda mucho por madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos de los intensos focos del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital de España todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión del City y de Pep Guardiola con James Trafford. Repatriado desde el Burnley el verano pasado, después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, se esperaba por fin que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que en última instancia pagó al Burnley 27 millones de libras hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que el portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe sobre la mesa del Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y que podría ser una de las sorpresas en la lucha por Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después de los codiciados agentes libres Harry Wilson y el prometedor defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, se sabía que el Newcastle admiraba al jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones en la tabla y evitar la pelea por no descender con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una temporada completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una posibilidad real de consolidarse a largo plazo como número 1 en la Premier League, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de la temporada 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino de reemplazar a Jordan Pickford, ahora con 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League y, si puede impulsar al Leeds hacia arriba en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del técnico alemán para el Mundial pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o alguno del llamado ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora detrás de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya tarde o temprano, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de hacerse con tus principales objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más alternativas por banda, ya que no se espera que Rodrygo regrese hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con proyección ofensiva Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con La Liga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Superar a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de La Liga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, tras haber empezado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, con 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario de todos mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una gran cantidad de clubes de élite europeos, pero probablemente ni siquiera así imaginó que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que esté siquiera en esta posición, lo que le convierte en un ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto caería su rendimiento la temporada siguiente. El egipcio solo sumó 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta el quinto puesto en la Premier League y no logró ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. Además, el Liverpool también pareció un mejor equipo sin Salah sobre el césped, porque desapareció su producción ofensiva y quedó expuesta su falta de trabajo defensivo tras la marcha de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su antigua norma de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, del que se informó que era de 400.000 £ semanales, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No lograr ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo una hazaña increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón esperarán recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que también debería elevar significativamente el perfil global del Trabzonspor, reforzado además por la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una gran trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a cerrar su brillante carrera con más pena que gloria. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por el ex de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel allí es muchísimo más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado lamentará cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Una situación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó la salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una parte importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de lo que hasta ahora había sido un mercado tranquilo, las Bees han irrumpido con fuerza en el mercado: el mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare, muy cotizado, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Las cualidades de liderazgo de Henderson, sin embargo, serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto representa un giro radical respecto a la anterior estrategia de fichajes del Chelsea, tan ridiculizada, de intentar acaparar a algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que busca el Chelsea en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado mucho de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido incorporado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia sólida, y su temperamento y experiencia podrían ser inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial transformó bastante su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que cambiar de casa al pasar de un club del oeste de Londres a otro. Cabe suponer que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que también ayude a abrir una nueva era lejos de él, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una prometedora plantilla joven en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (de Estrasburgo a Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según se informa, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco desde su club hermano, una cantidad significativa teniendo en cuenta su falta de experiencia al más alto nivel. Representa la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, pero solo la tercera definitiva, y al Estrasburgo le entristecerá ver marcharse al argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior todoterreno, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada palmo de césped. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era casi una obviedad para el Chelsea tras su campaña de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su ardiente choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero se adapta de maravilla al sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven le dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con muchísima calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón en circulación en campo rival y dejarse la piel para recuperarlo. Su presencia sin duda suavizará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo tentado por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de salir cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el pasado verano. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y la transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, pese a que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar lo duro que supone esto para el Brighton, que pierde al hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador, empatado, de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan improbable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurar un sustituto de nivel, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea sobre el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace ya algún tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran "maduros" y "emocionalmente resilientes", mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud después de otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Tampoco llegaría solo para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora hasta la fecha de sus 18 años de carrera en la Premier League (13), y su segunda cifra más alta llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el apartado de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a su ya impresionante currículum, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan respetado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le dará una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que dispute bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro tenga descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo en el club. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones quedó confirmada al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado entrever a principios de 2025-26 que Stones tenía una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le hizo perderse 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido en este momento. Incluso aunque siguiera teniendo contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dados sus problemas con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para que firme un contrato de dos años que, según se informa, ronda las 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es algo así como un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia pasará una menor factura física a un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. El Inter también puede ver esto como una especie de golpe de efecto, después de que, según se informa, se impusiera a clubes como Chelsea y Arsenal para hacerse con el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y confiará en dejar atrás definitivamente sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, con 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar el ritmo frenético de la Premier League por el paso más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y creerá tener opciones de ser titular en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, bien podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, una vez más gracias al funcionamiento de su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, convirtiéndose en una pieza clave de las plantillas que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas a las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buen manejo de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se ha informado, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club crean que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil para cuadrar las cuentas después de que las Águilas gastaran fuerte en enero por Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su estrategia de añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su nómina de centrales, ya que ninguna de sus opciones actuales, bastante confusas, destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es algo caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han apuntado más de lo que luego han demostrado, y sus futuros son inciertos por ello. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que suenan, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el campo muy necesario. Incorporarlo junto a Colwill da de inmediato al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse de lo que sobra y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el jugador de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado «big six» tras varias actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su camino hasta las semifinales la pasada temporada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que reemplazarlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sea que la cifra real sea de 116 millones de libras o de 130 millones de libras, el Forest sostiene lo segundo, se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente muy echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de la directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest le ha sacado todo el partido posible al City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero de nivel para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca en el papel de ‘6’. Anderson, en cambio, sí lo parece. Es un jugador contrastado de la Premier League que la pasada temporada registró más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría llegar a convertirse en uno grandísimo. Pero viene de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. El tamaño del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la diferencia enorme entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado a Garnacho de encima tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse tras su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse los entrenamientos de pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. No está claro en este momento cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la persecución del jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya un tiempo mostrando una preocupante falta de la chispa y la confianza que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y por una cantidad que probablemente será importante. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por lo tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Ante un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar lo mejor de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que se asegurara una vez más la clasificación para la Champions League, algo positivo para el nuevo fichaje. Seguro que Garnacho también tendrá presente la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicional; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en ese sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord para el club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, con el Arsenal alcanzando finalmente la valoración del extremo fijada por los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia después de recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como recambio. El internacional griego firmó una gran campaña individual en 2025-26, con una impresionante cifra de 51 contribuciones de gol, 22 goles y 29 asistencias, en todas las competiciones, ayudando al Brujas a conquistar el título de liga y alcanzar las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a esta operación, aunque el precio parece de buen valor en el mercado actual; Tzolis tuvo muchas dificultades en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal espera que Tzolis haya aprendido de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero al menos de inicio debería ser una opción útil para la rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado con el Brujas en una liga mucho más difícil, pero las señales apuntan a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene a un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y le ha costado encontrar regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerles el mérito: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero sigue teniendo solo 24 años, lo que lo convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso que llega en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en potencia cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de arrancar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría por fin hacer realidad su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dada la cantidad del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. En resumen, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón recién coronado, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa acabó cuarto la pasada temporada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto; y aun así, los campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por unos £8 millones iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará mucho al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar en otros puestos la plantilla de Unai Emery. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada en estos momentos, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que este verano Rogers pusiera rumbo al norte de Londres y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios causados por no haberse clasificado la pasada temporada para la Champions League, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘bomb squad’ de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una cantidad enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere irse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un único gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro bien podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de que obviamente realizara un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil jugaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado de cambio constante, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada. Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y sería imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la pasada temporada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, y solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Luego, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada por todo lo alto al terminar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula muchos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso del acuerdo por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Así, aportará al centro del campo del United una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad, tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada, y por este dinero podría acabar demostrando ser uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni siquiera él pensaba que aún podía llegarle. Desde hace tiempo se venía señalando a Tielemans como candidato para fichar por uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, no parecía realmente que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City en esta fase de su carrera, y tampoco habría pasado nada. El Villa es, por derecho propio, un club enorme. Sin embargo, no hay duda de que el United está en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un gran movimiento para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su magnífico rango de pase y su tremenda técnica en uno de los mayores escenarios del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien tras regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la campaña 2025-26 y a menudo dejando buenas sensaciones cuando suplió a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará muy corto de opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es un titular fijo evidentemente era demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo con Santos, que fue fichado como un jugador joven y con gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor un poco amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente era una operación demasiado buena como para rechazarla. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Es uno de esos fichajes que resultan algo desconcertantes para todas las partes. Tras quedarse sin sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que acabaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos de forma precipitada mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la operación por Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "minutos regulares con el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con la probable llegada de otros jugadores en medio de la remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la continua agitación en el banquillo del Chelsea, aunque no hay ninguna garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, eso sí, fútbol de Champions League, lo que implicará de forma natural más minutos dado que su club, que pronto será su exequipo, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la pasada temporada, después de acabar con su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club financiado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Qatar. Sin embargo, el Liverpool le recordó brutalmente al Newcastle cuál era su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, entonces récord británico, quizá las cosas habrían seguido saliendo bien. En cambio, se malgastaron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el resultado fue que el equipo de Eddie Howe acabó 12º en la tabla. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más desgracias, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será despilfarrada. Nota: Suspenso

    Para el Tottenham: Otro fichaje deslumbrante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Spurs decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Spurs necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, eso sí, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años de frustración por el enfoque prudente, incluso tacaño, en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que le apoyó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En su lugar, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un equipo de la Serie A tuviera el dinero suficiente para conceder el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, y hasta la élite inglesa se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus años de plenitud, lo que resulta innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Spurs más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. En honor a la verdad, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy inteligente del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del perfil derecho que es posiblemente más eficaz en ataque que en labores defensivas, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. Además, con 30 años, no es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un fiel servidor del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, al tiempo que ayudó al club neroazzurro a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26 y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio hará que la presión sea algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la justamente denostada directiva del club merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que rendiría muy bien en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para reformar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras implicadas, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no es ni de lejos tan bueno como su compatriota, también de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: Manchester United, Liverpool y PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierta medida un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin discusión, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería existir cierta preocupación por cuánto tiempo permanecerá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y puede que eso no hubiera sucedido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo gradualmente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para ponerle precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos en Países Bajos de forma constante pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Un negocio brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se dio a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para hacer una contribución importante a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mucho mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está en una nube y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene visos de ser otra operación muy inteligente del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio limpio por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitoso préstamo en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, se distrajo y siempre iba a ser una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicio interesante de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, y no como entrenador. Según se informa, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Palestra, un lateral versátil, rápido y potente, que fue nombrado Mejor Defensor de la Serie A de 2025-26, está llamado a encajar en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro defensas, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador verde a los 21 años, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato del Chelsea, según se informa cercana a las 100.000 libras semanales, fuera de más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que cada vez más jugadores están preparados para salir pronto de la Serie A en sus carreras. Bien pudo haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar llamado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga teniendo un papel secundario a nivel internacional por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo intentando averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté involucrado ha provocado inevitablemente todo tipo de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno actor secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro con un potencial real, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner realmente bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, para un equipo de la Serie A es absolutamente gigantesca. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber obtenido una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque previamente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán ese dinero en un recambio con un gran potencial, con el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic notablemente en su radar en lo que sería un traspaso aparte después de su impresionante cesión en el Hamburgo. No andan precisamente cortos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que sugerían que el Brighton le valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que una operación a precio reducido por un jugador de su calibre debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es famoso por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi seguro que se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir sus pasos. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee el carácter competitivo y las capacidades de liderazgo de las que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de asentarse en la Premier League. Presumiblemente, ni el Chelsea ni el Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que si quiere ser titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar el descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en cuanto al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes. Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para frustrar su operación pese a que las conversaciones se encontraban en una fase avanzada y a que, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por un precio que podría resultar una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Un atacante directo y rápido, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador empujando aparentemente para que la operación se cerrara. Eso sí, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa academia La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, e Iraola, su compatriota, debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su producción global, ya que se sigue esperando que el Liverpool vaya a por Yan Diomande, el cotizado mago de banda del RB Leipzig, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si Liverpool le hubiera atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 en la que ganó el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, según se informa de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas durísimas negociaciones que se habían prolongado durante meses y meses y que no llegaron a nada, pese a que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida masiva del tiempo de todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador allá por noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus días buenos y, con 27 años, probablemente todavía no haya llegado a los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Madrid está apostando en la práctica por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de una operación que podría torcerse muy rápidamente dada la intensa vigilancia que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis al Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, que sea capaz de hacerlo está lejos de estar garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo fraguándose. Verle marcharse gratis obviamente no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. Los blancos no solo se han hecho con un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se adelantaron a su gran rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulación, parte de la cual Bernardo incluso comentó personalmente, un traspaso al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One’ convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están sin duda detrás de él, pero durante la pasada pelea por el título de la Premier League demostró que sigue siendo capaz de imponer su presencia en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá aún más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar una temporada más en el Etihad. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un reto que sin duda asumirá, y disfrutará. La competencia por un sitio en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en la cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Esto resulta un poco extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una pieza defensiva clave para el club londinense desde su llegada en 2022, después de un inicio poco prometedor, así que verle marcharse con pérdidas es algo desconcertante. En su mejor nivel, es discutiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido en privado su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se gestiona el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), tras considerar que no era intocable. De hecho, podría haber tenido dificultades para sacar más que eso en próximos mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia pierde a uno de sus futbolistas más curtidos, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, al igual que el esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid arranca su campaña de refuerzos en la primera parte del mercado con un fichaje sorprendente. El club gastó mucho en un lateral izquierdo justo el verano pasado para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y llevarlo de vuelta al Bernabéu, pero eso no le ha impedido desembolsar una gran suma por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el punto álgido de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel puede sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos, sí tiene el perfil de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. Además, el Real Madrid se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que alguien tendrá que salir. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, tras haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atletico Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presuntamente dando el sí de inmediato cuando llamó el Real Madrid. Teniendo en cuenta que aparentemente era una apuesta de Mourinho, tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave también, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado precio, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin ninguna duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp que llegó procedente del Hull City por solo 8 millones de libras allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, eso sí, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, razón por la que el Liverpool se movió pronto para sustituirlo incorporando a Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, entre la afición preocupa ahora que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro, pero los Spurs todavía contaban con Destiny Udogie y el polivalente Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario descompuesto, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a instaurar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que haya llegado finalmente libre es un pequeño bonus agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener minutos con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una forma decente a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además de los Spurs, con la Juventus entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, Robertson puede que ahora vea al Tottenham como una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es indiscutiblemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque muy revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, porque la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para dar salida a otro delantero descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su patético 12º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar mucho dinero en jugadores desde hace ya tiempo por sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que haría que el precio pareciera más favorable, y también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más probabilidades de darle a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará un salario menor que Rashford, había mejores opciones en el mercado en relación calidad-precio, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, sobre todo en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, mientras que en un principio parecía que este verano iba a fichar por el Bayern de Múnich. Sin embargo, el Bayern reculó, comprensiblemente, ante el precio exigido y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador con un papel secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle