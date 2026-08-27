Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de traspaso desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme cantidad de dinero, y se puede decir que ha gastado de más, sin recuperar demasiado mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas muy sólidas tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, variables incluidas. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Spurs, al menos, tiene bien cubierta la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D
Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe del Inter, que ha reaccionado con acierto yendo a por Spence después de ver cómo su hombre clave, Denzel Dumfries, se marchaba al Real Madrid al terminar su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales, Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel: un lateral de largo recorrido, tan eficaz incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés parece hecho a medida para cubrir la evidente vacante en la banda derecha del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora el nivel defensivo y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también a la brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que hace alrededor de un mes el Tottenham les pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares), pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos, ya que se hacen con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente no era del gusto de Roberto De Zerbi, que este verano ha rehecho casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el ex del Middlesbrough ha sido mareado en exceso durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido a Rennes, Leeds y Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante la fallida etapa del italiano en el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su colega en defensa a asentarse antes de lo que será una emocionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+
Krishan Davis