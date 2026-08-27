Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Man City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos 21 en todas las competiciones la pasada temporada, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick revalidaba con éxito el título de Liga, pero era considerado un jugador comodín y desesperaba a la afición con su irregular definición. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya estaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria con España en la final del Mundial de 2026, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era una cifra ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y el club habría tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubiera renovado debido a una cláusula específica del acuerdo. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien tácticamente con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España en 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos a los campeones de Europa en las dos últimas ediciones. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un relevo hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a los movimientos inteligentes en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido durante tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no mejorará su legado, simplemente reforzará aún más su estatus de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso lamentar haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

James Westwood