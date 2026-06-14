El Arsenal ya trabaja para fichar a la joven promesa marroquí. Mikel Arteta lo ve como prioridad para reforzar el centro del campo. Los Gunners lo siguen desde hace tiempo, pero su partido contra la Seleção ha acelerado su interés.

Arteta admira su perfil técnico y cree que puede aportar desde el primer día en el Emirates. Tras meses de seguimiento, el club ya negocia con sus representantes, aunque competirá con París Saint-Germain y Chelsea, también interesados.