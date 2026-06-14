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Ayoub Bouaddi, vinculado al Arsenal, responde a la pregunta de un periodista sobre si la estrella marroquí fichará por la Premier League tras su gran partido contra Brasil
Arteta sigue de cerca a una joven promesa de la Ligue 1.
El Arsenal ya trabaja para fichar a la joven promesa marroquí. Mikel Arteta lo ve como prioridad para reforzar el centro del campo. Los Gunners lo siguen desde hace tiempo, pero su partido contra la Seleção ha acelerado su interés.
Arteta admira su perfil técnico y cree que puede aportar desde el primer día en el Emirates. Tras meses de seguimiento, el club ya negocia con sus representantes, aunque competirá con París Saint-Germain y Chelsea, también interesados.
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Bouaddi rompe su silencio sobre los rumores de traspaso
Pese al revuelo sobre su futuro, Bouaddi mantiene la calma en su primer gran torneo. Al preguntarle por el interés de la Premier League y un posible fichaje por el Arsenal, el joven de 18 años prefirió no distraerse. “Ahora solo pienso en el Mundial”, dijo a David Ornstein, de The Athletic, tras el partido.
«Por ahora solo pienso en el Mundial y no puedo responder a eso», declaró al periodista de The Athletic David Ornstein tras el partido. «Por supuesto, me alegra saber que algunos clubes están interesados en mí, pero ahora solo pienso en el Mundial con Marruecos y en darlo todo para hacerlo lo mejor posible». Es una respuesta madura para un jugador que cumplirá 19 años en octubre y que, además, estudia matemáticas mientras desarrolla su carrera profesional.
Una lección magistral en el centro del campo contra Brasil
El revuelo está justificado tras su actuación en Nueva Jersey, que desmintió su corta edad. Bouaddi marcó el ritmo ante Brasil, con 87 toques, más que nadie en el campo. Mostró gran visión de juego y soltura ante la presión, incluso frente a Vinicius Junior en su área. Nunca perdió la calma, se libró de él una y otra vez y mantuvo el balón marroquí.
Con 53 regates, superó a todos sus compañeros y, además, aportó garra en defensa, desorganizó el centro del campo brasileño y mostró una compostura asombrosa para un torneo tan exigente.
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El Lille ha fijado un precio de venta desorbitado
El fichaje de Arsenal no será barato: Lille sabe que tiene una joya. Bouaddi ya jugó más de 2.300 minutos en la Ligue 1 la temporada pasada y mostró que aguanta el ritmo de la primera división. El club francés parte de una posición negociadora fuerte y, según informes, pide unos 70 millones de euros (60,4 millones de libras/81 millones de dólares) para dejarlo salir este verano. Con más partidos del Mundial por delante, su valor podría subir aún más. De momento, Arsenal y Arteta deben esperar a que termine el torneo en Norteamérica para dar el empujón final y traer al talento marroquí a la Premier League.