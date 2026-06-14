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Australia sorprende al mundo al vencer a Turquía en el debut del Grupo D
Irankunda hace historia en Vancouver
Nestory Irankunda hizo historia al convertirse en el goleador más joven de Australia en un Mundial. Con 20 años y 125 días, el extremo del Watford superó el récord de Brett Holman (2010). En la primera parte recibió un pase largo de Paul Okon-Engstler, se deshizo de la defensa turca y, con sangre fría, batió a Ugurcan Cakir.
Tras el partido, el joven reconoció: «Es irreal, un sueño hecho realidad. Ahora mismo tenemos la victoria. Hemos trabajado muy duro, hemos pensado en ello hasta el final. Es un momento emocionante», declaró Irankunda a ITV. «Es una sensación increíble. Hay que dar las gracias al cuerpo técnico, hay que dar las gracias a la nación. Todos creen en mí para hacerlo tan bien y hoy, marcar ese gol ha sido increíble. Es simplemente una sensación fantástica».
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A los Socceroos les motiva ser los menos favoritos
Turquía dominó la posesión y creó peligro con Kenan Yildiz y Arda Güler, pero Australia se mantuvo firme. El equipo de Vincenzo Montella partía como favorito para liderar el Grupo D, sin embargo no pudo superar a un inspirado Patrick Beach en la portería australiana. Los Socceroos usaron las predicciones en su contra como motivación y demostraron que no son simples participantes.
Irankunda admitió que las críticas fueron un catalizador: «Fue una motivación extra. No nos gusta que hablen mal de nosotros porque somos un gran equipo. Hoy demostramos que sabemos jugar: ellos tuvieron más la pelota, pero ¿quién marcó los goles? Nosotros».
Popovic elogia la especial conexión con los jóvenes
Popovic elogió la táctica y la valentía de sus jóvenes jugadores. Destacó el primer gol, una perfecta combinación de dos promesas. La victoria cambia el panorama para Australia y aumenta sus opciones de clasificación tras el resultado en Canadá.
El técnico mostró su orgullo y declaró: «Orgulloso de estar aquí como seleccionador. Feliz por este grupo de jóvenes maravillosos y por el trabajo del cuerpo técnico. Tomamos buenas decisiones desde la banda; intentamos guiarlos y apoyarlos. Fue muy especial ver a los jóvenes combinar para marcar. No se puede subestimar lo que esto sumará a su confianza. Este partido les dará mucho a nivel emocional, y ahora nos recuperaremos para enfocarnos en Estados Unidos».
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Metcalfe sentenció el partido y dejó atónita a Turquía
Turquía buscaba el empate con desesperación, pero Australia aguardó su momento y golpeó a quince minutos del final. Connor Metcalfe recogió el balón fuera del área y lanzó un potente disparo que acabó en la red, desatando la locura de los aficionados visitantes. El gol eliminó las esperanzas turcas y dejó al equipo con una tarea titánica en sus próximos partidos de grupo. Ahora los Socceroos se enfocan en el duelo contra Estados Unidos, conscientes de que un nuevo triunfo les podría abrir las puertas de los octavos de final.