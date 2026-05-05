Los muniqueses mostraron en París su gran resistencia y excelente forma física. En los últimos minutos podrían haber marcado más. «El París parecía cansado, con calambres y ganando tiempo», dijo Joshua Kimmich. «Sentíamos que aún podíamos hacer algo más; el 5-5 estaba cerca».

Para Lothar Matthäus, el Bayern fue «físicamente muy superior»: corrió casi seis kilómetros más y mostró a un PSG al límite, con la lengua fuera.

Para Matthäus, la forma física y el frescor serán «la mayor ventaja» del Bayern en la vuelta. Parece lógico tras lo visto, pero también sorprende: los datos muestran que los parisinos han jugado menos que los muniqueses esta temporada.