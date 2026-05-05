Dembélé y Doue se perdieron parte del partido por lesión. Aun así, Luis Enrique dosificó más a sus titulares que Kompany, quien además contaba con una plantilla algo más amplia.

Además de Serge Gnabry, los suplentes Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro también se perdieron los últimos partidos, por lo que Kompany agotó sus opciones, sobre todo en ataque. El sábado ante el 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson fue el único recambio disponible en ataque. Así, Konrad Laimer y Aleksandar Pavlovic actuaron como extremos suplentes, con poco éxito. Tras un doble cambio en el descanso que incluyó a Olise, Díaz y Kane, el Bayern igualó 3-3. Es el segundo empate seguido tras el 4-3 ante el Mainz 05 y la ida contra el PSG. Para el miércoles se espera el regreso de Bischof y Karl.

En París, el técnico del PSG, Luis Enrique, que en Múnich no podrá contar con el lesionado Achraf Hakimi, rotó con facilidad en el 2-2 contra el FC Lorient. La diferencia más clara se vio en los extremos: ante el Lorient alineó a dos especialistas de gran talento, Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye. Además, entre los duelos de élite contra el Chelsea en octavos y el Liverpool en cuartos, Enrique ni siquiera tuvo que plantearse este tipo de rotaciones: la federación aplazó sin más los respectivos partidos de Liga.