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Christian Guinin

Traducido por

Aunque su salida es un hecho, la estrella del Bayern, dada por acabada, aún puede dar un giro sorpresivo

Bundesliga
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Bayern Múnich
Mainz 05 vs Bayern Múnich
B. Ndiaye
N. Jackson

Gracias a una actuación excepcional, el Bayern Múnich remontó un 0-3 al descanso y venció 4-3 al Mainz 05 en la jornada 31 de la Bundesliga. El experimento de Kompany con los jóvenes falló por primera vez, y un equipo dado por perdido no se rindió.

Antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain del martes, el técnico del FC Bayern, Vincent Kompany, realizó varias pruebas ante el Mainz 05: debutó a un joven de 18 años y recurrió a su banquillo de lujo.

Conclusiones tras la victoria del Bayern contra el Mainz.

  • La victoria del Bayern sobre el Mainz: Kompany falla por primera vez con «Jugend forscht»

    El sábado no bastó para batir el récord. Para igualar la marca del FC Schalke 04 de la temporada 1980/81, habría sido necesario que debutara el joven Bastian Assomo contra el Mainz. En aquella campaña, once jugadores menores de 20 años debutaron en la máxima categoría alemana con el Schalke; en el club más laureado de Alemania, esta cifra se mantiene hasta ahora en diez.

    Quedan tres jornadas —ante Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia— para igualar o superar la marca. De todos los técnicos del Bayern de las últimas dos décadas, Kompany es, con diferencia, el más decidido a dar oportunidades a jóvenes con talento.

    El sábado, por ejemplo, el técnico belga hizo debutar al centrocampista Bara Sapoko, de 18 años. El senegalés ya había debutado ante el St. Pauli (5-0) hace dos semanas y sumó más minutos contra el Stuttgart antes de ser titular en Maguncia.

    Se lo ha «ganado», subrayó Kompany, quien aclaró que jugar con los profesionales no es un «regalo». «Hoy es una tarea complicada. Hay que tener esa madurez para estar en un partido así. Para Sapoko es una gran prueba, pero también para los demás chicos. En algún momento hay que pasar por eso. Hay que estar ahí. En algún momento llega el momento adecuado para darles una oportunidad».

    Su debut se veía venir, pues en el Bayern valoran mucho al joven de 18 años y, según se comenta, Kompany es un gran admirador suyo. Sus compañeros también se han convencido rápido de sus cualidades. «Se ha visto que tiene un talento brutal y que es un buen chico. Está muy agradecido. Hoy lo ha hecho de maravilla», comentó Leon Goretzka tras el partido en St. Pauli.

    Contra el Mainz 05 mostró destellos de ese «talento», pero en líneas generales vivió una tarde complicada. Junto a Aleksandar Pavlovic, el joven de 18 años sufrió la presión alta y el marcaje intenso del centro del campo del Mainz, liderado por Paul Nebel, Nadiem Amiri y Kaishu Sano. En los contraataques del FSV, Sapoko se vio desbordado. No sorprende, pues, que apareciera en dos de los goles encajados: en el 0-2 perdió el balón en la construcción y no llegó al duelo posterior, y en el 0-3 un simple regate de Amiri en el área lo dejó en evidencia.

    Un único encuentro ante un rival en forma no permite juzgar su futuro, pero es cierto que, tras su salida en el 77’, el equipo mejoró y marcó dos goles. Sin embargo, Kompany falló por primera vez con su apuesta de “jóvenes prometedores”: solo tras la salida de Sapoko, en el 77’, el Bayern encontró claridad, estructura y, con dos tantos en los últimos minutos, mayor efectividad.

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    La victoria del Bayern sobre el Mainz: quien no marca, vive más.

    En las últimas semanas ha habido poca atención en torno a Nicolas Jackson. Aunque el Bayern sufrió en ataque por las lesiones de Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof y Harry Kane, el senegalés permaneció en segundo plano en la cobertura mediática.

    Sin embargo, habría motivos para hablar más de él, pues el jugador de 24 años encadena buenas actuaciones. En la ya sentenciada Bundesliga, Jackson demostró ser un goleador fiable y constante: en los 180 minutos ante St. Pauli y Stuttgart marcó dos goles y dio una asistencia.

    En Múnich, volvió a ser titular: desaparecido en la primera parte, mejoró tras el descanso y abrió la goleada con un gran remate, además de asociarse bien con Olise, Kane y Musiala.

    La idea de que es uno de los mayores «fracasos del Bayern» recientes no se ajusta a la realidad. Con 10 goles y 4 asistencias en 29 partidos, sus números son sólidos: un gol cada 115 minutos o una participación en gol cada 82. Desde el banquillo, aporta.

    Además, la calidad de sus goles ha crecido: ya no solo anotan cuando el Bayern gana por varios goles, sino en momentos clave. Contra el Mainz inició la remontada y, una semana antes, frente al VfB, marcó el 2-1 en un momento de incertidumbre.

    Por eso sorprende que muchos medios dieran por hecha su salida este verano. La cláusula de compra de 65 millones no se activará, pues Jackson no llegará a las 40 titularidades requeridas. Tampoco se ejercerá la opción de compra, como confirmó el director deportivo Max Eberl en ZDF-Sportstudio.

    Su regreso al Chelsea tampoco se vislumbra, así que ¿por qué no negociar ya una indemnización menor? Más aún cuando Kompany es uno de sus mayores defensores.

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    La victoria del Bayern sobre el Mainz: el eje ofensivo está en racha.

    Con la lesión de Serge Gnabry, la delantera del Bayern Múnich casi se arma sola para la Champions y la Copa de Alemania. Harry Kane es fijo en la punta, mientras que Luis Díaz y Michael Olise dominan las bandas. En la mediapunta, antes de Gnabry, todo indica que jugará Jamal Musiala.

    El jugador de 23 años, recuperado de la fractura de peroné sufrida en el Mundial de Clubes el verano pasado, gana ritmo y se acerca a su mejor nivel. Para el Bayern, la situación llega en el mejor momento de la temporada, pues las alternativas son limitadas: sin Gnabry, Lennart Karl ni Tom Bischof, solo Nicolas Jackson y Raphael Guerreiro quedan como suplentes consolidados.

    Por eso es aún más importante que la interacción sobre el campo funcione a la perfección. Así ocurrió ante el Mainz: tras el 0-3 al descanso, los tres se asociaron con pases de dos toques, fintas y desmarques, y voltearon el marcador.

    Para el duelo contra el PSG podría ser el ensayo general perfecto. Aunque el equipo parisino no es comparable al de Mainz por su nivel de juego, las jugadas del trío bávaro también darán que pensar a los franceses.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Martes, 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga de Campeones

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern contra Paris Saint-Germain

    Liga de Campeones

Liga de Campeones
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