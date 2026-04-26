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Oliver Maywurm

Traducido por

Aunque puede ficharse gratis, el Real Madrid habría descartado a un icono del centro del campo

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¿Fichará Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, por el Real Madrid este verano?

Según el periódico español «As», el agente de Silva, Jorge Mendes, ofreció al jugador al Real Madrid.

  • Silva quiere seguir jugando al máximo nivel tras dejar el City. Su agente, Mendes, intenta convencer al Real Madrid para ficharlo.

    Su contrato con el City vence en junio, por lo que llegaría gratis. El FC Barcelona, archirrival del Madrid, también ha sido vinculado con el internacional portugués.

    Sin embargo, según As, el Real Madrid no necesita ficharlo: admira sus habilidades, pero no encaja en el perfil buscado para la próxima ventana. Por ello, Mendes habría recibido una negativa inmediata del club blanco.

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  • Manchester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Fichará el Real Madrid a Rodri en lugar de a Bernardo Silva?

    El fichaje de un centrocampista defensivo es prioridad para el Real Madrid este verano; buscan un “seis”, no un creativo como Silva. Rodri, su compañero en el City, es el favorito, pero su traspaso sería costoso, ya que aún le resta un año de contrato.

    Mientras tanto, el futuro de Silva aún es una incógnita: la Juventus sigue interesada y se menciona un romántico regreso al Benfica.

    Llegó al City en 2017 procedente del Mónaco por 50 millones de euros y ha sido clave en la era dorada del club, con la Champions de 2023 y seis ligas inglesas. Esta temporada, el capitán ha jugado 47 partidos, con tres goles y cinco asistencias.

    El centrocampista desea marcharse con dos títulos más: ya ganó la EFL Cup en marzo y ahora lucha por la Premier. Tras el 1-0 al Newcastle, el Arsenal recuperó el liderato, un punto por encima con un partido más. En la FA Cup, el equipo de Pep Guardiola se clasificó para la final tras ganar 2-1 al Southampton.

  • Bernardo Silva: sus estadísticas en el Manchester City

    Intervenciones

    454

    Goles

    76

    Asistencias

    77


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