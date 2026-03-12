Felipe Chávez apenas ha jugado con el 1. FC Köln hasta ahora, pero aun así, el FC Bayern podría perder pronto a uno de sus talentos más prometedores.
¡Aunque prácticamente no juega en su nuevo club! El FC Bayern pierde definitivamente a uno de sus mejores talentos
El centrocampista fue cedido por el campeón récord al Colonia el último día del mercado de fichajes de invierno. Sin embargo, el internacional peruano apenas ha tenido minutos de juego hasta ahora: solo ha disputado 13 minutos con el equipo del entrenador Lukas Kwasniok.
No obstante, el préstamo parece estar resultando positivo para ambas partes. Según informa el Abendzeitung, Chávez se siente a gusto en Colonia a pesar de su escaso tiempo de juego, y los responsables del club de la Bundesliga también están satisfechos con su evolución. Según este medio, el centrocampista ha progresado sobre todo físicamente y podría tener más minutos en las próximas semanas, cuando el Effzeh se juegue la permanencia.
Ya cuando se fichó, el club tenía grandes expectativas puestas en el joven jugador ofensivo. El director deportivo Thomas Kessler dijo entonces: «Felipe tiene grandes cualidades futbolísticas. Con sus habilidades ofensivas, nos da una mayor variabilidad en el centro del campo». Chávez puede jugar tanto en el centro del campo como en las bandas ofensivas.
El 1. FC Köln sigue un plan de desarrollo claro con Chávez
El equipo de la ciudad catedralicia tiene un plan claro para el joven talento. «Queremos introducirlo gradualmente en la Bundesliga», explicó Kessler. La perspectiva es que el jugador de 18 años demuestre sus puntos fuertes también en partidos más largos.
El hecho de que Chávez apenas haya tenido minutos de juego hasta ahora también tiene que ver con la situación deportiva del Colonia. En la lucha por evitar el descenso, el entrenador Lukas Kwasniok apuesta sobre todo por la presencia física y la fuerza en los duelos, como destacó hace unas semanas en una rueda de prensa: «Tenemos que aceptar que debemos contrarrestar con físico y combatividad. Si no puedes aportar estos elementos al juego, no tienes ninguna posibilidad contra los mejores».
No obstante, según la información de az, el Colonia tiene previsto ejercer la opción de compra acordada en verano y fichar a Chávez por un traspaso de un importe medio de un solo dígito. Sin embargo, el Bayern de Múnich no quiere perder por completo el control sobre su talento: al parecer, el club bávaro se ha asegurado un derecho de recompra para los años 2027 y 2028. Internamente, el joven peruano sigue siendo considerado un gran talento.
De este modo, el campeón récord podría separarse inicialmente de uno de sus jugadores del campus, pero la puerta para un posible regreso permanece abierta.
Las cifras de Felipe Chávez en el 1. FC Köln:
Partidos oficiales Goles Asistencias Minutos jugados 2 0 0 13