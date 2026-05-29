«Lewandowski tampoco es una mala opción si quieren fichar a otro delantero», afirmó el exdefensa central de talla mundial en su propio canal de YouTube.
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«¡Aunque las cifras del sueldo parezcan una locura!» Robert Lewandowski suena como posible fichaje de un club de primerísimo nivel
Ferdinand afirmó que, si el United apuesta a largo plazo por Benjamin Sesko como delantero centro —por quien pagó 76,5 millones de euros al RB Leipzig el verano pasado—, Lewandowski sería el complemento perfecto. «Si crees que Sesko es el hombre para los próximos cinco años, podría aprender muchísimo jugando detrás de Lewandowski. Es una persona maravillosa y humilde. Le mostraría el camino a Sesko y le ayudaría a mejorar», explicó Ferdinand.
El polaco deja el Barça este verano gratis, así que United podría ficharlo sin traspaso. «Sería un fichaje sensato, aunque su salario podría ser desorbitado», añadió Ferdinand, quien admite que los Red Devils deberían ofrecerle un sueldo generoso para convencerlo de ir a Old Trafford. «Si quieres ayudar al equipo, es una gran incorporación. Este verano será interesante para ver quién ficha el United», concluyó Ferdinand.
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Robert Lewandowski: ¿Se descartan la Juventus y el Milan?
Hasta mediados de mayo no se sabía si Lewandowski dejaría el Barça al terminar su contrato en junio o si renovaría. El club le ofreció una prórroga con reducción salarial, que el delantero de 37 años rechazó tras reflexionar.
Ahora tiene dos opciones: un contrato muy lucrativo en Estados Unidos o Arabia Saudí, o seguir en la élite europea. Desde hace meses se habla de la Juventus y el AC Milan, pero ambos quedaron fuera de la Liga de Campeones. Si el polaco prioriza jugar la máxima competición europea, esas alternativas quedarían descartadas.
El Porto, campeón luso y con plaza en la próxima Champions, también sigue al polaco. Y el United, tercero en la última Premier, vuelve a la máxima competición y ya sonó para Lewandowski. En 2024 confirmó en el canal de YouTube de Ferdinand que ya tenía un acuerdo con los ingleses en 2012, pero el Borussia Dortmund vetó la operación y, dos años después, fichó por el Bayern Múnich.
¿Es Robert Lewandowski el delantero que busca el Manchester United?
Aunque Lewandowski ya no era titular en el Barça la temporada pasada, siguió siendo clave para Hansi Flick y marcó 14 goles en 31 partidos de LaLiga.
En el United, Sesko, tras un periodo de adaptación, convenció en la segunda mitad de la temporada pasada; en total, el esloveno de 22 años sumó once goles en 30 partidos de la Premier League. Además, con Matheus Cunha, quien a menudo actúa como segundo delantero o por las bandas, el equipo de Michael Carrick tiene otra opción de primer nivel para el centro del ataque, mientras que Joshua Zirkzee ha sido suplente y podría marcharse en verano.
Pese a su edad, Lewandowski encaja a la perfección en el perfil buscado y sigue en plena forma.
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Las estadísticas de Robert Lewandowski en la temporada 2025/26
Partidos
46
Goles
19 asistencias
Asistencias
4