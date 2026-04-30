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Daniel Buse

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Aún sin haber jugado con el BVB, el Dortmund podría vender a su portero de la Bundesliga

Bundesliga
Borussia Dortmund
D. Ramaj
FC Heidenheim

El Borussia Dortmund analiza el futuro de Diant Ramaj, portero cedido al 1. FC Heidenheim, y no descarta venderlo.

Según el diario WAZ, aún no se sabe qué pasará con el portero de 24 años tras esta temporada. Ramaj fue fichado por el Dortmund en febrero de 2025 al Ajax por cinco millones de euros y cedido de inmediato al FC Copenhague. Antes de la presente campaña, Ramaj fichó por el Heidenheim, donde creía que tendría más protagonismo que en Dinamarca. 

  • Esta temporada en la Bundesliga no le va bien a Ramaj y el Heidenheim, colista, está al borde del descenso. Con 66 goles encajados, es, junto al Wolfsburgo, el más goleado. Aun así, Ramaj ha brillado con grandes paradas. El fin de semana pasado por fin mantuvo su portería a cero en la victoria 2-0 ante el FC St. Pauli. Hasta entonces, era el único portero titular de las grandes ligas europeas que había recibido gol en todos los partidos. 

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  • DIANT RAMAJ HEIDENHEIM IMAGO / Noah Wedel

    Diant Ramaj no quiere quedarse atrás en el BVB

    El Dortmund considera vender a Ramaj porque el portero, seguro de sí mismo, no se ve como suplente. «Tengo que jugar», afirmó hace un año en Sport Bild. «Por eso sé que en Dortmund no me sentaré en el banquillo», añadió. 

    Sin embargo, eso es precisamente lo que le aguarda si regresa al Borussia este verano, pues allí Gregor Kobel es el número uno indiscutible. Ya no hay rumores de traspaso en torno al portero suizo, así que el jugador de 28 años comenzará la próxima temporada como titular. Detrás de él se encuentra el experimentado Alexander Meyer (35). 

  • Las estadísticas de Diant Ramaj en la temporada 2025/26 de la Bundesliga:

    Partidos: 30
    Minutos jugados: 2700
    Goles encajados: 64
    Partidos sin encajar goles: 1
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