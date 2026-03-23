Aún no ha tenido la oportunidad de redimirse: Ricardo Pepi sigue siendo, por el momento, uno de los fichajes más fallidos de la historia de la Bundesliga

Poco después del fichaje de «El Tren», como se apodaba a Pepi en sus inicios, una cita absurda se difundió por las redes sociales: al parecer, el entonces entrenador del Augsburgo, Markus Weinzierl, habría orinado sobre el estadounidense en la ducha a modo de saludo tras un entrenamiento, ya que, según se decía, eso era algo habitual allí. Posteriormente, el FC Augsburgo se pronunció a través de las redes sociales sobre la supuesta cita y desmintió la noticia con la leyenda «¡Falso!».

«Simplemente me reí. Fueron mis compañeros de equipo quienes me lo enseñaron. Me preguntaron: “¿Es verdad?”. Yo solo les respondí que debían saber que no podía ser cierto. Al fin y al cabo, estamos juntos todos los días», explicó Pepi más tarde sobre su forma humorística de tomarse estas noticias falsas.

Pronto quedó claro: la relación entre el texano y el Augsburgo se convertiría en el malentendido más caro de la historia del club. Demasiada presión, poca experiencia frente a rivales físicamente fuertes, como los que hay en la Bundesliga, y la escasa capacidad goleadora que mostraba el exjugador del FC Dallas hicieron que el «Ricardo-Hype-Train» perdiera velocidad bastante rápido.

Tras 16 partidos con el FCA sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia, todas las partes tiraron del freno de emergencia y Pepi fue cedido en el verano de 2022.