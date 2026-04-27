Ya se había anunciado un acuerdo verbal entre El Mala, su hermano Malek, sus padres y el Brighton sobre un traspaso veraniego. Sin embargo, el sexto clasificado de la Premier no aceptó las condiciones económicas del Effzeh.

Una última oferta de 35 millones de euros no bastó, por lo que el traspaso se ha frustrado. Según la prensa regional, el club alemán pide 50 millones, lo que haría de El Mala el fichaje más caro de su historia. Hasta ahora, el récord lo tiene Anthony Modeste, que en 2018 dejó 29 millones con su traspaso al TJ Tianhai.

Sin embargo, Chelsea y Newcastle siguen interesados, y el Bayern de Múnich permanece atento.