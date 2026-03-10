Atlético Madrid-Tottenham, por qué Vicario no fue titular en la Champions League: qué hay detrás y los rumores sobre el mercado de fichajes del Inter y la Juventus

En verano hay varios equipos que podrían cambiar de portero, dos de ellos en particular: el Inter y la Juventus. Los nerazzurri están valorando seriamente la posibilidad de fichar a Vicario para la próxima temporada, teniendo en cuenta que el contrato de Sommer está a punto de expirar y que, a día de hoy, la renovación no entra en los planes del club; la Juve debe primero tomar una decisión sobre Di Gregorio y Perin, ya que no se descarta que ambos puedan marcharse. Si alguien llamara a la puerta del Tottenham para fichar a Vicario, la petición de los Spurs rondaría los 30 millones. Pero cuidado: el equipo está luchando por no descender y, si acabara en la Championship, el precio podría bajar.