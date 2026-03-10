Goal.com
Atlético Madrid-Tottenham, fracaso de Kinsky: encaja tres goles en 15 minutos y sale llorando. Vicario entra en su lugar

El portero checo había sido elegido por sorpresa por Tudor en lugar del italiano, pero no aprovechó la oportunidad.

El último partido que jugó Antonin Kinsky con el Tottenham fue en octubre pasado, cuando los Spurs cayeron por 0-2 ante el Newcastle en la Copa de la Liga. Casi seis meses después, el portero checo volvió a la portería por sorpresa en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Sin embargo, las cosas no salieron muy bien: Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez dejaron aturdido a Kinsky, con un 3-0 para el equipo de Simeone tras apenas un cuarto de hora y, dos minutos después del tercer gol, el portero del Tottenham fue sustituido entre lágrimas. En su lugar entró Guglielmo Vicario, que no se había perdido ningún partido desde aquel 29 de octubre en la Copa de la Liga.

  • LA ELECCIÓN DE TUDOR Y LOS ERRORES

    Sin embargo, en el Wanda Metropolitano, Tudor decidió hacer un cambio en la portería, justificando así su elección antes del partido: «Hoy elijo lo que creo que es mejor para el equipo en este momento. Por hoy, esta es la alineación titular. También habrá un partido de vuelta, hay sitio para todos». Poco después de un cuarto de hora, el entrenador croata volvió sobre sus pasos. Los errores de Kinsky fueron demasiado graves: primero falló el despeje en el gol de Griezmann (el que supuso el 2-0), regalando el balón a los rivales, y luego falló completamente al intentar atrapar un pase atrás de un compañero, dejando la puerta abierta a Julián Álvarez para que marcara el tercer gol del Atlético de Madrid.

  • QUIÉN ES KINSKY, ADQUIRIDO POR CASI 15 MILLONES

    El Tottenham lo fichó en enero de 2025 procedente del Slavia de Praga por casi 15 millones de euros. Llegó como suplente de Vicario, firmó hasta 2031 y se ganó un hueco jugando algunos partidos aquí y allá. Su debut no fue nada mal: pocos días después de su llegada a Inglaterra, debutó en la Copa de la Liga contra el Liverpool, cerrando el partido con una portería a cero (1-0 final); encontró continuidad desde mediados de enero hasta principios de febrero, con Vicario fuera por una operación en el tobillo, pero cuando el portero italiano volvió a estar disponible, recuperó su puesto de titular. El pasado mes de enero, el West Ham se interesó por él, pero el Tottenham decidió quedarse con él, a pesar de esta desafortunada noche, ya que lo considera una promesa en la que trabajar para el futuro. 

