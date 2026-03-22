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Atalanta VeronaGetty

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Atalanta, se acabó Zappacosta: 1-0 ante el Verona, Palladino a siete puntos de la Champions

Vive con nosotros EN DIRECTO la trigésima jornada de la Serie A.

Jornada 30 de la Serie A

Atalanta-Verona 1-0

Goles: 37' Zappacosta (A).


Volver a ganar en la liga tras tres partidos, dos empates y una derrota, y tras la sonada eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich: el Atalanta de Raffaele Palladino cumple su misión, imponerse por 1-0 gracias al gol de Zappacosta en el minuto 15 en el New Balance Arena de Bérgamo, recuperando los tres puntos y alimentando aún algunas esperanzas de alcanzar los cuatro primeros puestos, situándose a -7 del Como, en el partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A, contra el Verona de Paolo Sammarco, ya desesperado, penúltimo y a -9 de la salvación.


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  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

    79' - Carnesecchi vuelve a salir al encuentro de Orban; esta vez se lanza con una gran parada y desvía el disparo del nigeriano.


    77' - El Verona a un paso del 1-1. Orban recibe en el área y, desde una posición inmejorable, dispara alto con un potente derechazo que no supera a Carnesecchi.


    56' - ¡Travesaño de Krstovic! El delantero recibe un buen pase en profundidad de De Ketelaere y prueba un globo ante Montipò, pero el balón roza el larguero y sale fuera.


    48' - Milagro de Carnesecchi, tras un centro de Belghali desde la izquierda: no toca a Bowie, increíble intervención del portero del Atalanta que, con un gran esfuerzo, desvía a córner.


    37' - ¡ATALANTA SE ADELANTA, ZAPPACOSTA! El extremo recoge un rechace en el borde del área y, con un bonito disparo de izquierda raso con efecto, bate a Montipò.


    18' - ¡Qué ocasión para Ederson! Zappacosta se escapa por la derecha, centra al área y el brasileño ve cómo Akpa Apro le adelanta en el último momento en el remate a puerta vacía, realizando una parada milagrosa.

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  • EL MARCADOR:

    Atalanta-Verona 1-0

    Goles: 37' Zappacosta (A)


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (desde el 76' Hien); Zappacosta, de Roon (desde el 89' Samardzic), Ederson (desde el 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (desde el 76' Musah), Zalewski (desde el 63' Raspadori); Krstovic. Entrenador: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (min. 86 Bernede), Gagliardini (min. 66 Al Musrati), Harroui (min. 66 Suslov), Frese (min. 46 Oyegoke); Bowie (desde el 78' Sarr), Orban. Entrenador: Sammarco


    Amonestados: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)

    Expulsados:

    Árbitro: Ayroldi

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