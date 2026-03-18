Atalanta, Palladino: «Estamos orgullosos de representar a Italia en la Liga de Campeones; nos enfrentamos al equipo más fuerte de Europa»

Raffaele Palladino, entrenador del Atalanta, ha hablado y comentado el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich en Amazon Prime Video: «Es fantástico estar aquí. Para nosotros es un motivo de orgullo estar aquí, en los octavos de final de la Liga de Campeones representando a Italia. Nos enfrentamos a un gigante, creo que es el más fuerte de Europa. Es una oportunidad para crecer, lo daremos todo por los aficionados que en el partido de ida nos aplaudieron incluso tras el 6-1. Contra el Inter reaccionamos remontando, mis chicos nunca se rinden».