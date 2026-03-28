Atalanta: la era posterior a Palestra ya ha comenzado: quiénes son los nuevos talentos, desde Vavassori hasta Steffanoni

El debut de Marco Palestra con la selección nacional se venía anunciando desde hacía tiempo: es el mejor joven italiano de esta temporada; para algunos, el mejor extremo de la Serie A 2025/26; y hay quien sostiene que se ha situado entre los mejores de Europa. Una temporada de ensueño para el extremo nacido en 2005, propiedad del Atalanta y cedido (sin opción de compra) al Cagliari hasta el próximo mes de junio, que debutó con la camiseta de Italia en la victoria por 2-0 contra Irlanda del Norte, entrando en los últimos minutos del partido en sustitución de Politano. Otro, enésimo talento surgido de la cantera del Atalanta. Esa etiqueta nerazzurra es sinónimo de calidad para los jóvenes que alzan el vuelo desde Bérgamo; y mientras Palestra continúa su trayectoria de crecimiento, en Zingonia ya llevan tiempo trabajando para sacar a la luz nuevas joyas.