El Atalanta no logra ampliar su ventaja y sufre hasta el final, pero se lleva tres puntos de oro al imponerse al Hellas gracias al gol de Zappacosta en la primera parte.
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Atalanta-Hellas Verona, las notas de CM: Zappacosta, decisivo; De Roon entra en la historia del Nerazzurri
ATALANTA
Carnesecchi 6,5: salva la portería en dos ocasiones, lanzándose primero a por los disparos de Bowie y luego a por los de Orban
Scalvini 6,5: frena el avance de los amarillos sin cometer falta
Djimsiti 6,5: da instrucciones a sus compañeros, se entrega hasta el final
Kolasinac 6,5: se sacrifica en varias ocasiones para alejar el peligro, sobre todo en la segunda parte
(Hien 5,5 31’ st: entra y ve la tarjeta amarilla
Zappacosta 7,5: decisiva su magia con la izquierda desde la frontal, gran actuación en los centros y las carreras
De Roon 7: aclamado el capitán, que ha entrado de pleno derecho en la historia al alcanzar el récord absoluto de partidos disputados, 436, con la camiseta del Atalanta, superando a Bellini, que se quedó en 435.
(Samardzic sin nota, 43’ de la segunda parte)
Ederson 7: un jugador ofensivo al que se echaba de menos, tiene muchas buenas ideas y las pone en práctica
(Pasalic 6, 18’ de la segunda parte: aporta frescura cuando faltan fuerzas)
Bernasconi 6: se superpone a Zalewski, pero tiene menos espacios que el polaco
De Ketelaere 6: poco incisivo, pocas ideas, menos brillante
(Musah 6, minuto 31 de la segunda parte: un recambio que ayudará en estos dos meses
Zalewski 6,5: le da a Krstovic balones valiosos, sobre todo en la primera parte
(Raspadori 6, minuto 19 de la segunda parte: listo para alcanzar a Scamacca en la selección italiana
Krstovic 7: solo le falta el gol, que desperdicia ante la portería en la segunda parte. Una lástima
Entrenador: Palladino 6,5: se necesitaba una victoria, aunque fuera sucia, para mantenerse a la altura de los grandes de cara a Europa y la consigue con los cambios acertados
HELLAS VERONA
Montipò 6: el portero del Hellas no pudo hacer nada ante el disparo cruzado de Zappacosta, pero luego se defendió bien
Nelsson 5,5: se adapta bien con buenas coberturas iniciales, pero su energía dura poco
Edmundsson 5,5: recibe una tarjeta amarilla nada más empezar, lo que complica su actuación
Valentini 5: a la larga, el nerviosismo y la agitación se imponen
Belghali 6,5: siempre ofrece buenas ideas y cree en el empate hasta el final
Akpa Akpro 6,5: valioso por sus ideas, es un hueso duro de roer ante los nerazzurri, también está bien en los duelos
(Bernede sin nota, 40’ de la segunda parte)
Gagliardini 5,5: abucheado por el público local, no consigue defender sin recurrir a la falta; tanto de Roon como Ederson logran neutralizarlo
(Al-Musrati 6, 21’ st: buena su entrada, rozó el gol del empate)
Harroui 6: cumple con su papel, partido físico y de sacrificio, se entrega al máximo y cuando ya no puede más sale del campo.
(Suslov 6, minuto 21 de la segunda parte): se deja ver en contadas ocasiones, demasiado lejos del área
Frese 5: empieza mal y acaba peor; en esta tarde en Bérgamo le faltan garra y calidad
(Oyegoke 6, 1’ de la segunda parte): más convincente que su compañero, pero no basta
Bowie 5: falla ante la portería cuando no debe, luego Carnesecchi adivina la trayectoria
(Sarr 6, 33’ de la segunda parte): lo intenta
Orban 6: hasta el final cree en el empate y obliga a Carnesecchi a una parada que vale un gol, pero podría aprovechar más los contraataques, que son su fuerte.
Entrenador: Sammarco 5,5: la aportación de Sarr y El-Musrati se necesitaba antes; se han perdido más puntos para la permanencia, aunque no se ha hundido.