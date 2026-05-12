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Así reaccionó Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ante la polémica decisión del VAR que dio al Arsenal una victoria clave en la lucha por la Premier League
Analizando el polémico episodio del VAR
Los Gunners siguen en la lucha por el título, pero el resultado quedó empañado cuando al West Ham le anularon un gol de Callum Wilson en los últimos minutos. El árbitro Chris Kavanagh y el responsable del VAR, Darren England, anularon el gol tras considerar que Pablo Felipe había cometido una falta sobre el portero David Raya. Las consecuencias de este gol anulado son enormes para ambos extremos de la tabla. El Arsenal lidera la Premier con 79 puntos en 36 jornadas, cinco más que el Manchester City, que tiene un partido menos. En cambio, los Hammers son 18.º con 36 puntos y luchan por no descender.
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Guardiola se centra en el próximo reto
A pesar del drama en Londres, Guardiola prefiere olvidar la intervención del VAR en el descuento. Al preguntarle por el incidente y su impacto en la lucha por el título, el técnico fue pragmático. «Pensamos en el Crystal Palace y en lo que debemos hacer», afirmó. «Como entrenador, he aprendido a ignorar lo que no puedo controlar. Debemos mejorar lo que hemos hecho mal esta temporada para pelear por la Premier. Seguimos en la lucha y el siguiente es el Crystal Palace». El City necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas de título.
El calendario del Palace y el dilema de la rotación
Según ESPN, el apretado calendario del Crystal Palace sigue dando que hablar. El entrenador Oliver Glasner admitió que podría rotar la plantilla de cara a la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano el 27 de mayo. «No soy responsable del Arsenal ni del Manchester City, solo del Crystal Palace», afirmó. El Palace recibe al City el miércoles, visita al Brentford el domingo y cierra la liga contra el Arsenal el 24 de mayo. Aun así, Guardiola confía en el profesionalismo de los rivales y afirma: «El Crystal Palace nos plantará cara».
- AFP
La recta final por el trofeo
El destino del trofeo de la Premier League depende de cómo afronten ambos clubes este final. Arsenal espera un tropiezo, mientras que Manchester City debe sumar todos los puntos en sus partidos clave. En los próximos días se sabrá qué equipo cruzará primero la meta como campeón.