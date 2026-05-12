Los Gunners siguen en la lucha por el título, pero el resultado quedó empañado cuando al West Ham le anularon un gol de Callum Wilson en los últimos minutos. El árbitro Chris Kavanagh y el responsable del VAR, Darren England, anularon el gol tras considerar que Pablo Felipe había cometido una falta sobre el portero David Raya. Las consecuencias de este gol anulado son enormes para ambos extremos de la tabla. El Arsenal lidera la Premier con 79 puntos en 36 jornadas, cinco más que el Manchester City, que tiene un partido menos. En cambio, los Hammers son 18.º con 36 puntos y luchan por no descender.