Así perdió el control el Arsenal: estos jugadores del Atlético complicaron a Mikel Arteta

¿Por qué el Atlético presionó más al Arsenal en la segunda parte? Por ajustes tácticos y por los problemas que el propio Arsenal generó. Los madrileños presionaron más y con mayor intensidad, lo que dificultó la salida de balón de los londinenses. Además, tras la sustitución de Odegaard por Eze, el Arsenal perdió su punto de apoyo defensivo en el centro del campo y mantuvo con menos éxito el compacto 4-4-2 de la primera parte.
Álvarez y Griezmann, con su movilidad entre líneas, atrajeron a los centrales y crearon espacios. En la primera parte los centrocampistas del Arsenal aún los contuvieron; en la segunda, cada vez menos. La duda del Arsenal —presionar o aguardar— generó espacios que el Atlético aprovechó con rapidez.
El Atlético, más agresivo y apoyado por su afición, presionaba con más energía; el Arsenal, cada vez más nervioso, perdía el balón con facilidad. La entrada de Trossard, Eze, Gabriel Jesús y Saka devolvió algo de control a los visitantes. El equipo ganó dinamismo, controló más el balón y amenazó en la transición, forzando al Atlético a retroceder. Pese a ello, los locales generaron las ocasiones más claras en la segunda parte, así que el 1-1 parece un resultado justo para el Arsenal de cara a la vuelta del martes.
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