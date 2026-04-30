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Atletico Madrid - ArsenalVoetbalzone
Daily Loos

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Así perdió el Arsenal el control: estos jugadores del Atlético complicaron a Mikel Arteta

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Atlético Madrid vs Arsenal
Atlético Madrid
Arsenal
Liga de Campeones

El miércoles por la noche Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en la semifinal de la Liga de Campeones, en un partido con pocas ocasiones pero mucho ritmo. En la segunda parte se vieron ajustes tácticos clave.

Voetbalzone analizó por qué el Arsenal sufrió más en ese periodo y cómo el Atlético generó más ocasiones para ganar. En ello, dos jugadores madrileños resultaron clave.

  • Planes de batalla

    Desde el inicio, ambos equipos mostraron sus planes: defensa ordenada, bloque compacto y pocos riesgos en campo rival.

    El Arsenal se plantó con su habitual 4-4-2, mientras que Diego Simeone reforzó la defensa situando a Marcos Llorente como central adicional. Giuliano Simeone actuó como lateral en esa defensa de cinco. El dibujo final fue un 5-3-2 muy compacto, o incluso un 5-4-1.

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    • Anuncios

  • En la jugada anterior se ve el problema del Arsenal ante el estilo compacto del Atlético.

    El Arsenal suele —patron habitual esta temporada— buscar peligro en el espacio intermedio para lograr superioridad numérica. Aquí los encargados suelen ser Noni Madueke y Gabriel Martinelli, aunque con más frecuencia actúan Piero Hincapié y Ben White. Sin embargo, ante una defensa de cinco resulta fácil para el rival marcar en pareja, por lo que el equipo de Simeone apenas se sorprende. Además, el Arsenal suele faltarle dinamismo, movimientos rápidos y creatividad. Viktor Gyökeres queda muy aislado. El delantero solo tocó el balón tres veces en el área rival.

    Los locales cumplieron atrás y buscaron el contragolpe con la velocidad de Lookman y Giuliano Simeone, aprovechando los espacios que dejaban White e Hincapié cuando subían.

  • En la primera parte, el local buscó atraer a la defensa del Arsenal para aprovechar la velocidad de sus extremos. Julian Álvarez y Antoine Griezmann fueron clave. Ambos delanteros se movieron con libertad y trataron de sacar de posición a Gabriel y William Saliba para generar espacios. En la primera parte no siempre lo aprovecharon, pero eso cambió en la segunda. Más adelante lo analizaremos.

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  • En ataque, los delanteros se retrasaban para atraer a los centrales y liberar espacio a los mediocampistas. Si no lo conseguían, como se ve a continuación, Griezmann y Álvarez controlaban el balón y distribuían el juego.

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    En esa situación se evidencian otras debilidades del equipo de Mikel Arteta: la ausencia de Jurriën Timber, la mala coordinación por la derecha y la falta de atención defensiva de Madueke. El lateral izquierdo Matteo Ruggeri se desmarcó varias veces a la espalda del extremo derecho inglés, mientras que White, sustituto de Timber, mostró ser el eslabón más débil de la defensa. Fue superado con facilidad, como en una ocasión clara de Lookman en la segunda parte.

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    En la primera parte el Atlético no aprovechó los momentos en los que el Arsenal retrocedía por la movilidad de los delanteros; en la segunda, el equipo de Simeone identificó mejor los espacios y presionó más arriba, lo que complicó aún más a los gunners.

  • ¿Qué cambió en la segunda parte?

    El 0-1 de Viktor Gyökeres justo antes del descanso obligó al Atlético a arriesgar más tras la reanudación, y eso hizo el equipo madrileño. Tras el descanso salieron con fuerza y presionaron cada vez más arriba, aunque a ratos recularon en bloques compactos. Sabían que no podían esperar toda la segunda parte.

    Un centrocampista del Atlético, en este caso Johnny Cardoso, marcó a Declan Rice y David Hancko se encargó de Martin Odegaard. Rice se replegó casi todo el partido como tercer central, lo que generó un +1 en la zaga y permitió a los laterales subir. En la primera parte el Atlético no presionó, pero tras el descanso esa presión dificultó la construcción del Arsenal.

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  • El Atlético ganó más duelos, forzó errores del Arsenal en la construcción y sacó a los londinenses de sus posiciones, algo raro en la primera parte. Esto ocurrió porque el 4-4-2 visitante se diluyó tras la entrada de Eberechi Eze. Aunque el mediapunta añadió potencia y dinamismo en ataque, el Arsenal echó de menos a Odegaard en la organización defensiva. Los londinenses dudaban: ¿presionar o mantener bloques compactos y bajos? Así, el balón se coló una y otra vez entre líneas, especialmente a Álvarez y Griezmann, y el Atlético lanzó varios contraataques peligrosos. En la primera parte, algún centrocampista del Arsenal, muy pegado a la defensa, lograba neutralizarlos. En la segunda, sin embargo, también estos mediocampistas se fueron desajustando.

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  • Cuando el Arsenal subía con un defensa, se notaba la fuerza del Atlético. En una de las mejores ocasiones de la segunda parte se ve clara la idea de Simeone, sobre todo cuando el Arsenal no mantiene la presión colectiva sobre el balón. Álvarez saca de posición a Gabriel, quien debe avanzar porque Rice y Zubimendi están marcados. El argentino gana el duelo tras un pase largo y, gracias a la velocidad de Lookman, el local crea un peligro mortal en el mano a mano. Sin embargo, Lookman no acertó y el local no pudo empatar.

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  • Conclusión

    ¿Por qué el Atlético presionó más al Arsenal en la segunda parte? Por ajustes tácticos y por los problemas que el propio Arsenal generó. Los madrileños presionaron más y con mayor intensidad, lo que dificultó la salida de balón del Arsenal. Además, tras la sustitución de Odegaard por Eze, el equipo londinense perdió su punto de apoyo en el centro del campo y ya no pudo mantener el compacto 4-4-2 de la primera parte.

    Álvarez y Griezmann, con su movilidad, bajaron entre líneas, sacaron de posición a los defensas o se desmarcaron ante la desorganización rival. En la primera parte los centrocampistas visitantes aún los contuvieron; en la segunda, cada vez menos. La duda del Arsenal —presionar o aguardar— generó espacios que el Atlético aprovechó con rapidez.

    El Atlético, más agresivo y apoyado por su afición, ganaba duelos y recuperaba el balón con mayor frecuencia. El Arsenal, cada vez más nervioso, perdía el balón con facilidad. La entrada de Trossard, Eze, Gabriel Jesús y Saka devolvió algo de control a los visitantes. El equipo ganó dinamismo, controló más el balón y amenazó en la transición, forzando al Atlético a retroceder. Aun así, los locales generaron las ocasiones más claras en el segundo tiempo, por lo que el 1-1 parece un resultado justo para el Arsenal de cara a la vuelta del martes.

    ¿Qué te llamó la atención de este partido? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!


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