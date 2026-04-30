Así perdió el Arsenal el control: estos jugadores del Atlético complicaron a Mikel Arteta

En ataque, los delanteros se retrasaban para atraer a los centrales y liberar espacio a los mediocampistas. Si no lo conseguían, como se ve a continuación, Griezmann y Álvarez controlaban el balón y distribuían el juego.

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En esa situación se evidencian otras debilidades del equipo de Mikel Arteta: la ausencia de Jurriën Timber, la mala coordinación por la derecha y la falta de atención defensiva de Madueke. El lateral izquierdo Matteo Ruggeri se desmarcó varias veces a la espalda del extremo derecho inglés, mientras que White, sustituto de Timber, mostró ser el eslabón más débil de la defensa. Fue superado con facilidad, como en una ocasión clara de Lookman en la segunda parte.

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En la primera parte el Atlético no aprovechó los momentos en los que el Arsenal retrocedía por la movilidad de los delanteros; en la segunda, el equipo de Simeone identificó mejor los espacios y presionó más arriba, lo que complicó aún más a los gunners.