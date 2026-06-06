El motivo fue el mal estado del césped del Soldier Field de Chicago, donde Alemania venció 2-1 (1-1) a Estados Unidos en el último amistoso antes del Mundial 2026.
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«Así lo hacían mis padres hace 50 o 60 años»: Lothar Matthäus se burla de Estados Unidos, país anfitrión del Mundial
En el análisis de RTL, Matthäus reveló que, minutos antes, el autor del gol de la victoria, Leroy Sané, se quejó del mal estado del terreno de juego. «El balón va más lento, no rueda bien por el césped», explicó.
El campeón del mundo en 1990 no podía creer que el campo se hubiera regado «con la manguera del jardín» antes del partido. «Así lo hacían mis padres hace 50 o 60 años. Aquí todavía lo hacen así», bromeó Matthäus. «Esto ralentiza el juego y los pases. El equipo debe adaptarse a los distintos terrenos de este Mundial».
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«Ha sido demasiado largo»: Kai Havertz teme por el Mundial.
El sábado por la noche (hora alemana), Kai Havertz adelantó a Alemania en el minuto 2. El delantero del Arsenal, finalista de la Liga de Campeones, cabeceó un centro de Joshua Kimmich y envió el balón al fondo de la red.
Antes, Havertz había criticado la extensa ceremonia de presentación de los 26 jugadores de Estados Unidos: «Fue un poco larga. No sé si en el Mundial será igual, pero hay que prepararse».
Tras un inicio alemán dominador, EE. UU. creció a partir del minuto 20 y empató por medio de Antonee Robinson en el 37. En la segunda parte, Alemania recuperó el mando y, a la hora de juego, Sané firmó el 2-1 definitivo.
La selección alemana comienza el Mundial de 2026 en Houston
La selección de Julian Nagelsmann debutará en el Mundial el 14 de junio en Houston ante Curazao. Luego enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto y a Ecuador el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey.
A diferencia de los amistosos contra Finlandia (4-0) y Estados Unidos (2-1), contra Curazao no será Oliver Baumann quien defienda la portería alemana, sino Manuel Neuer. Como es sabido, el portero del Bayern ha regresado a la selección para la fase final del Mundial, pero aún no ha jugado por una lesión en la pantorrilla.
No obstante, una vez que el equipo se instale el lunes en la sede del Mundial, en Winston-Salem, Neuer «se unirá a los entrenamientos según lo previsto y luego jugará contra Curazao», confirmó Nagelsmann.
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La selección alemana para el Mundial de 2026
Posición
Jugador
Club
Dorsal
Portero
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Portero
Manuel Neuer
FC Bayern de Múnich
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensa
Nathaniel Brown
Eintracht de Fráncfort
18
Defensa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Múnich
6
Defensa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Múnich
5
Defensa
David Raum
RB Leipzig
22
Defensa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensa
Jonathan Tah
FC Bayern de Múnich
4
Defensa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Delantero
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Delantero
Leon Goretzka
FC Bayern de Múnich
8
Delantero
Kai Havertz
Arsenal
7
Delantero
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Delantero
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ofensiva
Jamal Musiala
FC Bayern de Múnich
10
Delantero
Leroy Sané
Galatasaray Estambul
19
Delantero
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Delantero
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Delantero
Nick Woltemade
Newcastle United
11