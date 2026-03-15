Ashley Cole, exjugador del Arsenal y del Chelsea, podría asumir de forma inesperada su primer cargo como entrenador en un club de segunda división

En una noticia que ha pillado por sorpresa al mundo del fútbol, la leyenda inglesa Cole está a punto de convertirse en el entrenador del Cesena, equipo de la Serie B, según informa talkSPORT. Se cree que este jugador de 45 años, considerado por muchos como uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, es el principal objetivo del club italiano, que busca reactivar sus aspiraciones de ascenso.

Si se cierra el acuerdo, sería el primer cargo de entrenador de Cole desde que colgó las botas en 2019. El Cesena ocupa actualmente la octava posición en la segunda división italiana y, tras el despido de Michele Mignani el sábado por la tarde, la directiva ha identificado al ex campeón de la Premier League como el hombre indicado para guiarlos en una reñida batalla por el ascenso.