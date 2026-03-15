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Ashley Cole, exjugador del Arsenal y del Chelsea, podría asumir de forma inesperada su primer cargo como entrenador en un club de segunda división
Se perfila un fichaje por la Serie B para la leyenda inglesa
En una noticia que ha pillado por sorpresa al mundo del fútbol, la leyenda inglesa Cole está a punto de convertirse en el entrenador del Cesena, equipo de la Serie B, según informa talkSPORT. Se cree que este jugador de 45 años, considerado por muchos como uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, es el principal objetivo del club italiano, que busca reactivar sus aspiraciones de ascenso.
Si se cierra el acuerdo, sería el primer cargo de entrenador de Cole desde que colgó las botas en 2019. El Cesena ocupa actualmente la octava posición en la segunda división italiana y, tras el despido de Michele Mignani el sábado por la tarde, la directiva ha identificado al ex campeón de la Premier League como el hombre indicado para guiarlos en una reñida batalla por el ascenso.
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Un recorrido por las distintas categorías del mundo del entrenamiento
Aunque esta sería su primera etapa como entrenador principal, Cole no es ningún desconocido en el banquillo. Ha pasado los últimos años forjándose un currículum impresionante, trabajando a menudo junto a antiguos compañeros de equipo. Ocupó puestos de entrenador en el Chelsea y el Everton junto a Lampard, y formó parte del cuerpo técnico de Rooney durante su etapa en el Birmingham.
Su trabajo con las selecciones nacionales ha sido igualmente destacado. Cole fue una pieza clave del cuerpo técnico de Lee Carsley, ayudando a la selección inglesa sub-21 a conquistar el Campeonato de Europa tanto en 2023 como en 2025. Tras su éxito con las selecciones juveniles, fue nombrado seleccionador nacional a tiempo completo por la FA en 2024, asumiendo temporalmente el cargo de la selección absoluta durante el periodo interino de Carsley al frente del equipo.
Cole está listo para encontrar su propia personalidad
En una entrevista en el programa «The Overlap» el pasado diciembre, Cole no ocultó su deseo de dar el salto al mundo de los entrenadores. «Sin duda quiero intentarlo [ser entrenador]. Cuando eres el segundo al mando, es bastante difícil saber si eres bueno o no. Solo lo sabes por la gente y por lo que piensan de ti. Trabajé con Wayne en el Birmingham, no sé qué piensa de mí como entrenador. ¿Soy bueno o soy malo? Solo puedo saberlo a través de los comentarios, así que es bastante difícil saber si soy medianamente decente o no», admitió.
«Sin duda siento que estoy casi listo y que lo estoy consiguiendo. Soy diferente. No hablo tan bien como otros entrenadores. Tengo que encontrar mi camino en el fútbol. Tengo que encontrar mi propia personalidad. Ser auténtico. Como jugador, quizá no lideraba en el vestuario, pero volviendo al inicio de mi trayectoria como entrenador, he encontrado la manera de liderar, de motivar a la gente y de llevarla conmigo en este viaje», añadió Cole.
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El reto que nos espera en Italia
La tarea en el Cesena no será para los débiles de corazón. Aunque el club ocupa una plaza de play-off, actualmente se encuentra a 17 puntos del Palermo, cuarto clasificado. Con el Venezia y el Monza marcando el ritmo en lo más alto de la Serie B, es probable que Cole tenga que sortear las traicioneras rondas preliminares de los play-offs para asegurar el regreso de los «Caballitos de mar» a la máxima categoría.
Sin embargo, Cole estará bien preparado gracias a las lecciones aprendidas de los grandes. Anteriormente ha atribuido su disciplina táctica a José Mourinho, al tiempo que ha señalado que Carlo Ancelotti le enseñó la importancia del lado humano del juego. Ahora, el hombre con 107 partidos internacionales con Inglaterra parece listo para aplicar esas lecciones en la olla a presión del fútbol italiano, mientras busca emular el éxito como entrenador de sus compañeros.
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