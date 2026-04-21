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Arsène Wenger valora las opciones del Arsenal de ganar el título tras la dolorosa derrota ante el Manchester City
Los Gunners se enfrentan a una dura batalla
La derrota 2-1 en el Etihad Stadium fue la cuarta consecutiva en competiciones nacionales para el equipo de Mikel Arteta y complica su lucha por el título. Aunque el Arsenal ha liderado la clasificación casi toda la temporada, el City puede superarlo si gana su partido pendiente contra el Burnley. A pesar de su eliminación de la FA Cup y la Carabao Cup, los Gunners siguen luchando por su primer título liguero desde 2004.
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El legendario entrenador sigue confiando
Durante un acto benéfico de ProjectTwinning en Abbey Road, Wenger afirmó que el City probablemente tropiezos. Elogió a las estrellas creativas del Arsenal y pidió al equipo centrarse en los cinco partidos restantes.
Wenger afirmó: «Creo que el Arsenal ganará la liga. Es de sentido común. Me gusta ver atacar a Eze, Odegaard, Havertz y Madueke. El Manchester City no tendrá un final de temporada perfecto».
Arteta reflexiona sobre las oportunidades perdidas
Wenger se mantiene optimista, pero Arteta reconoce que no aprovechar los momentos clave ante el City les costó el partido.
Tras el partido y con cinco jornadas por delante, Arteta reconoció: «Es un resultado muy decepcionante, sobre todo por cómo llegó. Hicimos un encuentro sólido, remontamos el gol inicial y controlamos el juego. Tuvimos las mejores ocasiones, pero no las aprovechamos y esa fue la diferencia».
Al preguntarle si la frustración por fallar superaba la esperanza que generó el juego, el español respondió: «Es un poco de ambas. Creamos ocasiones claras ante un equipo que casi no encaja, y lo hicimos bien. Al final, el partido se decide en momentos: ellos los aprovecharon y marcaron; eso fue la diferencia.
Hoy perdimos la ocasión de ganar, pero demostramos nuestra fuerza y cómo competimos. Nos quedan cinco finales: ellos tienen un partido menos y nosotros tres puntos de ventaja, ¡vamos a por ello!».
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La atención se centra ahora en Newcastle
El Arsenal recibe al Newcastle el sábado por la tarde, mientras el City juega la FA Cup contra el Atlético en Wembley. Los Gunners, con un rendimiento irregular, deben afrontar un calendario exigente que incluye la semifinal de la Liga de Campeones ante el Atlético. El equipo de Arteta necesita ganar al Newcastle para callar a los críticos y aprovechar cualquier tropiezo del City.