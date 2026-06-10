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Arsène Wenger afirma que Kylian Mbappé ha sido convertido injustamente en «chivo expiatorio» en el Real Madrid y respalda a la «excepcional» estrella francesa para que lleve a su país a conquistar su tercer título mundial
Mbappé, el «chivo expiatorio» del Madrid
Wenger no ha dudado al valorar la etapa de Mbappé en Madrid, sugiriendo que el jugador se ha convertido en el chivo expiatorio de un Real Madrid ya no tan dominante. A pesar de sus 42 goles en todas las competiciones, Mbappé ha sufrido un fuerte escrutinio por rumores de tensiones en el vestuario.
«Hay un hombre en el centro de todas las expectativas: Kylian Mbappé», declaró Wenger a Le Figaro. «Apuesto a que tendrá un Mundial fantástico. Ha sido criticado injustamente esta temporada. Llegó a un Real Madrid mediocre. El Real tiene tres o cuatro jugadores de talla mundial. Antes tenía diez. El fútbol es así: siempre se necesita un chivo expiatorio. Él se ha convertido en eso».
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Frescura antes que cansancio
Algunos temen que el papel secundario de Mbappé durante sus lesiones esta temporada le haya restado ritmo, pero Wenger lo ve como una ventaja táctica para los Bleus. La extenuante temporada europea suele dejar a las estrellas agotadas antes de un gran torneo, mientras que el jugador de 27 años podría llegar a Norteamérica con energías renovadas.
«Kylian tiene todo lo necesario para hacer un gran Mundial. Está fresco físicamente, no está sobrecargado de trabajo», añadió el exentrenador del Arsenal. «He visto a jugadores con 60 partidos a sus espaldas antes del Mundial decirme: “No estoy progresando en los entrenamientos y no me queda nada en las piernas”, pero él no es así. Hay jugadores internacionales que llegan completamente agotados. No he visto a muchos jugadores hacer un gran Mundial después de una final de la Liga de Campeones».
Francia, favorita del torneo
Wenger está convencido de que la Francia de Didier Deschamps es el equipo a batir en su viaje a Estados Unidos. Con una plantilla cuya profundidad sigue siendo la envidia del fútbol mundial, el exentrenador de los Gunners cree que los galos tienen una «potencia» que pocos pueden igualar durante 90 minutos, gracias sobre todo a la experiencia táctica de su seleccionador.
«Los sitúo por encima de los demás. Francia tiene mucho talento y Deschamps tiene experiencia», señaló Wenger. «Tenemos tantos jugadores ofensivos que el peligro es que el equipo resulte un poco desequilibrado en ataque. Pero hoy en día, el jugador moderno, incluso uno ofensivo, sabe cómo aportar su granito de arena en la labor defensiva. Cuando vas 0-0 contra Francia a falta de 20 minutos, pierdes el partido. La potencia marca la diferencia».
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Listo para el gran escenario
A pesar de su actual sequía goleadora —incluido un partido en el que Michael Olise marcó un hat-trick—, la confianza en Mbappé en la selección francesa sigue firme. Wenger asegura que el carácter del capitán está hecho para aguantar la presión de los grandes torneos, donde ya brilló en 2018 y 2022.
«Kylian tiene carácter, una personalidad fuerte, y sabe estar a la altura en los momentos importantes. Está esperando su oportunidad. La gente tiende a olvidar su talento excepcional», concluyó Wenger. Francia inicia su ruta hacia la tercera estrella ante Senegal en el MetLife Stadium, y luego se medirá a Irak y Noruega en el Grupo I.