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Arsenal y Manchester City podrían entrar en una guerra de ofertas por el lateral del Atalanta, y los Gunners también vigilan a una estrella de la Juventus
El City y el Arsenal se interesan por un defensa del Atalanta muy cotizado
Según La Gazzetta dello Sport, Atalanta vive otra vez la misma situación: los grandes clubes europeos se pelean por su canterano Palestra. El lateral de 21 años ha brillado cedido en el Cagliari y ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Italia. Su rápido ascenso ha alertado a los departamentos de fichajes del Etihad Stadium y el Emirates. Juventus, Inter y AC Milan también siguen la pista, pero la realidad económica apunta a la Premier League. El Atalanta se mantiene firme en su intención de rechazarlos, pero los intermediarios ya gestionan una subasta que podría alcanzar los 40 millones de euros este verano.
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Arteta sigue de cerca a la versátil estrella de la Juventus
La búsqueda de refuerzos defensivos del Arsenal no se limita a Palestra: Arteta sigue de cerca a Cambiaso. Los Gunners ya mostraron interés el verano pasado en el jugador de 26 años, y ese interés persiste pese a su compromiso con el proyecto bianconeri. Luciano Spalletti, ahora técnico de la Juve, admira al exjugador del Genoa, pero los planes del club para la próxima temporada dependen de la clasificación a la Champions. Si la entidad turinesa sufre presiones económicas, el Arsenal podría fichar al versátil lateral, considerado ideal para el sistema de Arteta.
La Serie A sufre una alarmante fuga de talentos locales.
La fuga de talentos italianos podría llegar a San Siro: Alessandro Bastoni interesa al Barcelona, que sigue de cerca al defensa del Inter. Esta tendencia se acelera tras el traspaso de Matteo Ruggeri del Atalanta al Atlético de Madrid por 20 millones de euros. Las limitaciones económicas del fútbol italiano obligan a los clubes a vender a sus jóvenes estrellas en su mejor momento. Tras el fracaso en la clasificación para el Mundial, se analiza el sistema y muchos creen que hay que retener a estos talentos a toda costa.
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Al fútbol italiano le espera un verano de traspasos masivos
De cara al futuro, los equipos de la Serie A tendrán dificultades para retener a sus jugadores clave. Si los ingresos de la Liga de Campeones no alcanzan las expectativas, los jugadores más valiosos se irán a ligas más ricas. En los próximos meses habrá duras negociaciones, pues los grandes clubes ingleses y españoles aprovecharán la vulnerabilidad financiera de Italia.