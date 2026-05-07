Arsenal, ¡cuidado! Khvicha Kvaratskhelia parece imparable. El veloz georgiano lleva al PSG a otra final de la Liga de Campeones y frustra los sueños del Balón de Oro de Harry Kane y las estrellas del Bayern de Múnich

Al final del partido en Múnich, Dembélé —ya sustituido— celebró con entusiasmo que un compañero ganara un duelo en la banda. Hace un par de años no se esperaba esa entrega del francés.
Antes de su explosión en la segunda temporada en el Parque de los Príncipes, se le consideraba, con razón, un gran talento sin explotar. Él mismo admitió haber desperdiciado cinco años en el Barcelona. Pero asimiló todo lo que Luis Enrique intentó enseñarle en el PSG y ahora aspira a ganar el Balón de Oro y la Liga de Campeones por segundo año seguido.
Su amigo y excompañero Kylian Mbappé, en cambio, aún no ha conquistado ninguno y, dos años después de dejar París en busca de ambos, sigue sin acercarse a ellos. De hecho, su carrera ha tomado un rumbo preocupante.
Es cierto que el delantero francés ha marcado con facilidad desde su llegada al Real Madrid en 2024, pero aún no ha ganado ningún título importante con los blancos. Mientras, el PSG está a una victoria de proclamarse campeón de Europa por segunda temporada consecutiva.
Puede que sea uno de los jugadores más valiosos del planeta, pero su valía, carácter y compromiso se cuestionan en la prensa madrileña.
Esta semana, mientras se le critica por irse de vacaciones pese a la lesión, los jugadores del PSG reciben elogios por su unidad, encarnada en Dembélé.
Así pues, aunque las declaraciones de Luis Enrique de que el PSG sería mejor equipo sin Mbappé causaron sorpresa, hace tiempo que se demostró que tenía razón.