Arsenal, Calafiori se une al grupo: también sonríe la selección nacional

El defensa, que salió del campo el sábado por una molestia muscular, se entrenó en la víspera del partido de la Champions contra el Bayer Leverkusen.

Buenas noticias para el Arsenal, que, de cara al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de mañana, en el campo del Bayer Leverkusen, recupera a Riccardo Calafiori y William Saliba. Ambos se han entrenado hoy con el grupo

En cuanto a Calafiori, recordemos que el defensa, exjugador del Bolonia, tuvo que abandonar el partido de la FA Cup del sábado contra el Mansfield Town en el minuto 76 por un problema en el muslo derecho

«Ambos tenían pequeñas molestias, no se sentían cómodos para continuar. Y sabíamos que esto podía pasar, sobre todo en las condiciones en las que estamos jugando hoy. Por lo tanto, tuvimos que sacarlos», dijo Mikel Arteta, entrenador de losGunners, tras el pitido final. 

  • GATTUSO SONRÍE

    La recuperación de Calafiori también hace sonreír a la selección nacional. La Italia de Rino Gattuso se enfrentará a Irlanda del Norte en Bérgamo el jueves 26 de marzo a las 20:45. Luego, en caso de victoria, jugará la final contra Gales o Bosnia a domicilio el martes 31 de marzo.

