El Sunderland ha alcanzado un acuerdo con el Lyon para fichar al extremo Fofana, según The Athletic. Según The Sun, el Sunderland pagará inicialmente 26 millones de libras, con otros 4 millones de libras vinculados a variables por rendimiento. Fofana ha recibido permiso para viajar al noreste de Inglaterra para pasar el reconocimiento médico antes del cierre del mercado del martes por la noche.

El jugador, de 21 años, está a punto de firmar un contrato de cinco años en el Stadium of Light. El acuerdo le mantendrá en el club hasta 2031 e incluye una opción por otros 12 meses.



