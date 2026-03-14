Arrivabene: «La Juve renueva a Spalletti. Sueño con ver a Donnarumma con la camiseta bianconera. Sobre Vlahovic...»

Maurizio Arrivabene, exdirector general de la Juventus y exdirector del equipo Ferrari, habla con La Gazzetta dello Sport. Durante su etapa en el club bianconero, el fichaje más sonado de la Juve bajo la dirección de Arrivabene fue Dusan Vlahovic, adquirido a la Fiorentina por 70 millones. Y es precisamente con el serbio con quien comienza la entrevista, de la que reproducimos los fragmentos más interesantes.

¿Sigue estando orgulloso del fichaje de Vlahovic o le han surgido algunas dudas?

«Era la operación que había que hacer, la inversión fue autorizada por el consejo de administración. Sigo estando orgulloso de Vlahovic. Dusan me recuerda a Verstappen por su determinación, y a Leclerc por su tenacidad y humanidad. A Vlahovic todavía le escribo para transmitirle mi amistad y animarle. Y yo no soy de los que hacen muchos cumplidos».

Revele un mensaje.

«Dusan, convéncete de que para ser un grande hay que ponerse al servicio del equipo». Antes del parón, lo demostró con Spalletti. No sé si llegará a marcar 30 goles, pero con el apoyo adecuado puede acercarse a los mejores».

¿Vlahovic nunca le ha gastado una broma?

«Dusan es serbio, un tipo duro: no hay mucho con lo que bromear. En cambio, McKennie... A Weston le hacía bromas sobre la ropa. Un día me presenté en el campo con un plumífero naranja sin mangas. McKennie me fulminó: “¿Quién va a salvar en el agua hoy?”. Estoy contento con la renovación, se lo merece: Weston es un tipo duro».

Vlahovic se ha mostrado abierto a la renovación: ¿te sorprende?

«Dusan es fuerte y su regreso tras la lesión será importante para la clasificación para la Champions. Pero nunca es un solo jugador el que te lleva al objetivo. Me enorgullece ver como titulares con Spalletti a Locatelli, Bremer, Gatti: todos jugadores que fichamos Cherubini y yo».