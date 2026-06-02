La EFL publicó detalles de la vista de apelación del 20 de mayo, que revelan un espionaje sistemático y encubierto a los rivales de los colaboradores de Eckert. Al mismo tiempo, el FC Southampton difundió una declaración de su entrenador, en la que analizaba las circunstancias, su responsabilidad y las prácticas habituales en el fútbol profesional.
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«¡Arrastrado por el barro por este escandaloso asunto!» Revelaciones inconcebibles en el caso «Spygate» que salpica a Tonda Eckert, del FC Southampton
A principios de mayo, el personal del FC Middlesbrough sorprendió a un becario del FC Southampton grabando en secreto su entrenamiento, por orden de sus superiores, de cara a la eliminatoria de ascenso a la Premier League.
El Middlesbrough denuncia los hechos a la English Football League (EFL), que el 13 de mayo abre un expediente y el 19 expulsa al Southampton de la competición. Un día después, el recurso del club de Eckert es rechazado en audiencia de apelación.
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Se revelan los historiales de chat: «¡Eres una leyenda! El entrenador está encantado»
El entrenador de 33 años y su cuerpo técnico fueron sorprendidos espiando al Oxford United y al recién ascendido Ipswich Town.
Los chats de WhatsApp ahora publicados muestran lo arraigado que estaba en el Southampton este sistema de espionaje.
Un analista de la cantera, enviado a Oxford, admitió: «Era becario e hice lo que me dijeron; no podía decir que no».
Al entregar el informe, su superior le respondió: «¡Eres una leyenda! Al entrenador le encantó».
Luego le ordenaron hacer lo mismo en Ipswich; al mostrar dudas, le respondieron: «¡El jefe insiste en que alguien vaya!».
Otro miembro del equipo de Eckert reveló el caso sin querer. El “espía”, descubierto en las instalaciones del Middlesbrough, escribió: «Desde el principio dije que no me gustaba esto y que no estaba bien, pero nadie me hizo caso».
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Un periódico pide su destitución, pero el propietario de los Saints sigue apoyando a Eckert
Las nuevas revelaciones han causado revuelo en la prensa inglesa. Un comentarista del Daily Mail tituló: «Southampton debe despedir a Tonda Eckert tras las últimas y demoledoras revelaciones sobre el escándalo del Spygate; los aficionados de este orgulloso club no merecen ser arrastrados al fango».
Sin embargo, el propietario serbio del club, Dragan Solak, declaró a la BBC: «Se merece una segunda oportunidad y yo se la daría».
Usó el condicional porque la FA aún investiga a Eckert, quien podría ser sancionado.
El propio Eckert pidió perdón en un vídeo de ocho minutos que el club publicó el martes.
«Pido perdón por todo lo ocurrido. Asumo la responsabilidad, porque como entrenador jefe la culpa es mía», afirmó. «Estoy destrozado porque, tras seis meses en los que hemos reconstruido esta relación (con los aficionados, nota del editor), la temporada ha terminado de la peor forma posible. Soy un entrenador joven, he cometido un error y asumo toda la responsabilidad».
Un mensaje claro para Eckert: «Si vuelves a hacer eso, me matas».
Eckert admitió que no conocía las normas de la EFL, pero defendió que espiar entrenamientos rivales es práctica habitual. Citó el caso de Pep Guardiola en el Bayern.
El propietario del club, Solak, respaldó a su “superdotado” entrenador. Sin embargo, el multimillonario de 61 años también le advirtió: «Le dije: “Casi me rompes el corazón. Si vuelves a hacerlo, me matas. Si en julio no te sabes de memoria el reglamento de la EFL, no podrás seguir trabajando para mí; no podemos permitirnos otro error”».
La broma es cara: al fallar el ascenso a la Premier, el Southampton perdió unos 230 millones de euros en derechos televisivos.
Hasta el escándalo, la temporada de los Saints parecía un cuento de hadas: tras siete partidos sin ganar, el equipo estaba 15.º en la tabla y miraba más hacia abajo que hacia arriba. A partir de ahí llegó una racha casi mágica: 14 victorias y cinco empates en la liga, más el pase a semifinales de la FA Cup tras eliminar al futuro campeón, el Arsenal.
Quinto en la tabla, el equipo alcanzó los play-offs y, tras un 0-0 en la ida en Middlesbrough y un 2-1 en la prórroga de la vuelta, se clasificó para la final de Wembley contra el Hull City. Pero entonces estalló el escándalo.
Resumen de las etapas de Tonda Eckert como entrenadora
Equipo
Tiempo
Carga
FC Southampton
2025 – presente
Entrenador interino, entrenador jefe/director técnico
FC Southampton Sub-21
2025 (julio-noviembre)
Entrenador
Genoa CFC
2022-2025
Segundo entrenador
FC Barnsley
2020-2022
Segundo entrenador
FC Bayern Sub-17
2019-2020
Segundo entrenador
RB Leipzig Sub-19
2017-2019
Segundo entrenador
RB Salzburgo Sub-18
2016-2017
Segundo entrenador
1. FC Colonia Sub-17
2013-2016
Segundo entrenador