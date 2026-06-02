«¡Arrastrado por el barro por este escandaloso asunto!» Revelaciones inconcebibles en el caso «Spygate» que salpica a Tonda Eckert, del FC Southampton

El entrenador de 33 años y su cuerpo técnico fueron sorprendidos espiando al Oxford United y al recién ascendido Ipswich Town.

Los chats de WhatsApp ahora publicados muestran lo arraigado que estaba en el Southampton este sistema de espionaje.

Un analista de la cantera, enviado a Oxford, admitió: «Era becario e hice lo que me dijeron; no podía decir que no».

Al entregar el informe, su superior le respondió: «¡Eres una leyenda! Al entrenador le encantó».

Luego le ordenaron hacer lo mismo en Ipswich; al mostrar dudas, le respondieron: «¡El jefe insiste en que alguien vaya!».

Otro miembro del equipo de Eckert reveló el caso sin querer. El “espía”, descubierto en las instalaciones del Middlesbrough, escribió: «Desde el principio dije que no me gustaba esto y que no estaba bien, pero nadie me hizo caso».