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«¡Arrasarían!» Una leyenda del Manchester United dice que un fichaje garantizará al Arsenal el título
Favoritos al título
Yorke afirma que el Arsenal defenderá con éxito y con facilidad su corona de la Premier League si cierra a última hora un acuerdo por Osimhen. Cree que el internacional nigeriano transformaría al equipo de Arteta en el favorito indiscutible al título. El Arsenal puso fin por fin la temporada pasada a una espera de dos décadas para conquistar la liga, al ganar el título por siete puntos. El equipo de Arteta ha comenzado con fuerza la defensa, al derrotar al Coventry City por 3-0 en la jornada inaugural antes de lograr con esfuerzo una victoria por 1-0 sobre el Aston Villa.
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Una pesadilla para los defensas
Yorke insiste en que el prolífico delantero del Galatasaray posee exactamente los atributos físicos necesarios para aterrorizar a las defensas de la Premier League. El exdelantero considera que el enfoque poco ortodoxo de Osimhen le convierte en una amenaza increíblemente difícil de controlar para los centrales rivales.
«Victor Osimhen al Arsenal sería enorme. Eso realmente les consolidaría como favoritos», dijo Yorke a Reviant. «De hecho, hoy mismo estaba viendo algunos vídeos y es pura intensidad, ¿verdad? Todo brazos y piernas, un poco poco ortodoxo, pero cumple.
«No es el jugador más elegante que vayas a ver nunca, pero te resultará muy incómodo jugar contra él. Será una pesadilla para estos defensas porque es un poco de la vieja escuela en ese sentido.
«Mide 1,83 m, es larguirucho, va bien por arriba, aprovecha sus ocasiones y trabaja duro. Como delantero centro, si tienes esos atributos, los defensas no van a tener ganas de enfrentarse a él. Si eso ocurriera, entonces yo diría que el Arsenal definitivamente se llevaría la liga de calle».
Historial goleador prolífico
El campeón de la Premier League expresó el mes pasado un interés concreto en Osimhen. Según se informa, el Galatasaray estudió una posible operación de intercambio en la que estarían implicados Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri, pero el nigeriano sigue en Turquía por ahora.
Osimhen se ha consolidado como uno de los rematadores más letales de Europa en las últimas cinco temporadas. Después de marcar 76 goles durante una etapa muy exitosa en el Napoli, ha mantenido su ritmo goleador con unos impresionantes 64 tantos en 77 apariciones con el Galatasaray.
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¿Qué le espera al Arsenal?
Al margen de los movimientos que aún pueda hacer en el mercado, el foco de Arteta vuelve este fin de semana a los compromisos nacionales. El Arsenal regresa a la Premier League el domingo para un duelo de altura ante el Chelsea de Xabi Alonso, que afronta el partido después de tres victorias consecutivas.
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