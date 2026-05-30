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Arne Slot ya negocia un gran cargo en Europa minutos después de ser destituido por el Liverpool
Los grandes clubes europeos se apresuran a fichar a Slot
Tras dejar el Liverpool, Slot se perfila como favorito para dirigir al AC Milan. A pesar de su complicado final en Anfield, su cotización en Europa sigue alta y los rossoneri quieren ficharlo antes de que aparezcan otros pretendientes.
Según el periodista Sacha Tavolieri, Slot ya es el principal candidato para suceder a Massimiliano Allegri en San Siro. Allegri fue destituido tras una campaña desastrosa en la que el gigante italiano terminó quinto en la Serie A, quedándose fuera de la clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo. Las informaciones apuntan a que las conversaciones entre el Milan y los representantes de Slot ya están en marcha.
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El fin de una era en Anfield
Slot fue destituido como entrenador del Liverpool el sábado, tras dos temporadas al frente. El club emitió un comunicado confirmando la noticia y agradeciendo su labor. Los propietarios reconocieron las difíciles circunstancias que afrontó, especialmente el duelo por la muerte de Diogo Jota el verano pasado.
En 113 partidos sumó 66 victorias, 18 empates y 29 derrotas. En la 2024-25 ganó la Premier League, el segundo título liguero en 35 años. Aun así, la deteriorada relación con la afición selló su salida.
Las tensiones tácticas y la postura de Salah
La alegría del título duró poco: Slot no mantuvo el impulso esta temporada. Los hinchas se frustraron con un estilo que tachaban de conservador y «aburrido», muy distinto de la alta intensidad de su antecesor. Las tensiones crecieron hasta que Mohamed Salah, que ha decidido marcharse este verano tras romper su relación con Slot, pidió públicamente volver al «fútbol heavy metal» que identificó al club bajo Jürgen Klopp.
Ante el clima tenso en el AXA Training Centre, el club decidió un cambio para reactivar al equipo de cara a la próxima temporada.
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La carrera por el banquillo del Liverpool
Mientras Slot negocia su fichaje por un club italiano, en Anfield se busca su sustituto. El favorito es Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth, quien llevó al equipo a un histórico sexto puesto en 2026 y a su primera Europa League.
Aunque Iraola lidera la carrera, el Liverpool mantiene abiertas sus opciones. Se cree que el entrenador del Lens, Pierre Sage, Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Sebastian Hoeness, del Stuttgart, figuran en la lista de candidatos del club.