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Arne Slot tranquiliza sobre las lesiones de Ibrahima Konaté y Florian Wirtz, y ofrece noticias esperanzadoras sobre Alexander Isak
Isak vuelve al redil
El Liverpool podría recuperar a Isak para el partido contra el Chelsea tras su ausencia por lesión. El delantero se perdió la reciente derrota ante el Manchester United, pero ya se ha reincorporado al grupo en el AXA Training Centre.
«Alex volvió a entrenar con nosotros ayer por primera vez. Todo va bien», declaró Slot en la rueda de prensa previa al partido. «Completó parte de la sesión; esperamos que hoy haga más y ya veremos cuánto lo utilizamos».
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Konate y Wirtz, aptos para jugar
La afición de Anfield estaba preocupada por la condición física de Konate y Wirtz, pero Slot descartó que se perdieran el partido del fin de semana. Aunque faltaron a algunos entrenamientos, se espera que ambos sean titulares contra los Blues, mientras el Liverpool busca afianzar su puesto en la clasificación europea.
«Ibou tuvo motivos personales para no entrenar el miércoles, pero estuvo ayer y hoy, y Florian se encontraba un poco indispuesto, pero también entrenó ayer», explicó Slot. La presencia del pilar defensivo y del mediapunta alemán supone un gran impulso para un equipo que busca cerrar una campaña difícil con buen pie.
Sorprendente repunte en la portería pese a la ausencia de Alisson
Las noticias son positivas: Alisson Becker sigue de baja por una lesión en el tendón de la corva, pero, sorpresivamente, Giorgi Mamardashvili podría volver antes de lo previsto. Se temía que el guardameta georgiano estuviera varias semanas fuera por una herida contra el Everton, pero ya ha vuelto a entrenar sobre el césped.
«Alisson aún no, Giorgi hoy por primera vez. Mo está muy, muy cerca, como Ali», apuntó Slot, quien añadió que Mohamed Salah sigue de baja, pero la lista de lesionados ya se reduce.
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La clasificación para la Liga de Campeones está al alcance de la mano
El Liverpool juega al mediodía ante un Chelsea en crisis, ahora dirigido por el interino Calum McFarlane. Una victoria casi le garantiza la clasificación para la próxima Liga de Campeones. A pesar de la decepcionante temporada, Slot está decidido a sumar los tres puntos necesarios para cumplir el objetivo mínimo del club.
«La temporada ha sido tan irregular que, aun ganando los tres partidos, pocos la verán de forma positiva. Necesitamos al menos una victoria más, y eso podría bastar. Estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible, en cuanto al rendimiento. Lo positivo es que algunos de los jugadores que pueden ser realmente importantes para nosotros regresan este fin de semana o después del fin de semana. Eso nos ayudará. Tres victorias no acallarán las críticas. Por lo tanto, necesitamos una racha mucho más larga de resultados y actuaciones», concluyó Slot.