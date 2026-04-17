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Arne Slot sugiere que el Liverpool busca un jugador distinto para reemplazar a Mohamed Salah y detalla sus planes de fichajes para el verano
Los Reds se preparan para importantes bajas
Tras caer ante el París Saint-Germain en cuartos de la Liga de Campeones, el Liverpool se centra en el mercado de fichajes de verano. Slot confirmó que reemplazar a Salah y Robertson es prioritario, pues ambos se irán al terminar sus contratos. Aunque el club batió el récord de gasto con 450 millones de libras el año pasado, el técnico cree que no habrá una renovación similar este verano.
- AFP
Slot explica su filosofía de inversión
El entrenador confirmó que Liverpool sigue siendo un «club que realiza traspasos», pero habrá menos fichajes que antes. Añadió que el perfil táctico del sucesor de Salah aún se debate.
Al explicar la situación financiera y las prioridades antes del inicio de la temporada, añadió: «El verano pasado hicimos muchos fichajes y por eso hubo tantos traspasos. En mis cuatro mercados aquí hemos tenido un gasto neto de 150 millones de libras, lo que muestra el tipo de club que somos. Sabemos que Robbo y Mo se marchan, así que debemos reemplazar a dos jugadores, aunque también regresa Kostas Tsimikas de su cesión en la Roma.
El primer objetivo es decidir cómo cubrimos la posición de Mo: con un jugador similar o con otro perfil. Por lo demás, no preveo más salidas.
«Está la situación contractual de Konaté, pero pienso en posiciones, no en números. Ya sabemos que algunos se irán; aguardemos a ver qué pasa en verano. Somos un club que negocia traspasos, así que primero veremos qué sucede este verano y luego definiremos qué fichajes hacer; quizá no haga falta mover mucho si no necesitamos muchos jugadores».
El futuro se presenta prometedor
A pesar de la reciente derrota global 4-0 ante el PSG, Slot afirmó que los datos de rendimiento muestran que su equipo puede competir con la élite europea. Recordó las victorias en casa contra Atlético, Real Madrid y Arsenal como prueba de la fuerza actual de la plantilla.
Sobre la evolución del equipo y el futuro en Anfield, el técnico de los Reds añadió: «Quienes vieron el partido contra el PSG en casa notarán que el futuro es prometedor. Tuvimos más posesión, realizamos 21 tiros y generamos más goles esperados ante un rival que suele dominar el balón.
“Es cierto que Hugo Ekitike salió a los 30 minutos y Alex Isak al descanso, pero si los vieras los 90 minutos en plena forma, este equipo ya ha demostrado que puede competir con los mejores de Europa”.
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Derbi de Merseyside en Hill Dickinson
Este domingo el Liverpool visita el estadio Hill Dickinson del Everton en un derbi clave del Merseyside que puede asegurar su puesto entre los cinco primeros. La plantilla sufrió un golpe duro: Ekitike se perderá lo que resta de temporada tras romperse el tendón de Aquiles contra el PSG. Slot busca alternativas ofensivas sin su delantero lesionado para garantizar la clasificación a la Liga de Campeones antes de que abra el mercado de fichajes de verano.