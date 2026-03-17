Arne Slot se enfrenta a la «tarea realmente difícil» de ganarse de nuevo a la afición del Liverpool, mientras que Jamie Carragher destaca el «gran cambio» en Anfield

Carragher expresó en Sky Sports su profunda preocupación por la tensa relación entre el banquillo y la afición. Señaló que, aunque los debates en Internet suelen alejarse de la experiencia real en el estadio, los abucheos que se escucharon el domingo marcaron un punto de inflexión.

«Es preocupante, en lo que respecta a lo que haga el Liverpool esta temporada», señaló Carragher. «Lo más importante es lo preocupante que es para el entrenador. Creo que hay una diferencia con la mayoría de la afición en cuanto a lo que vemos en Internet en comparación con los aficionados que acuden al partido. No es fácil que la afición del Liverpool se vuelva contra un entrenador que ha ganado un título hace menos de un año, pero sentí que el domingo hubo un gran cambio en cuanto a cómo se sentía la afición respecto al equipo y al entrenador. Los abucheos al final, esos fueron auténticos abucheos de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot recuperarse. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».