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Arne Slot Liverpool PSG submission GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Arne Slot se convirtió en todo lo que detesta tras la vergonzosa derrota ante el París, y el Liverpool siguió perdido mientras el desesperado técnico holandés se acerca al abismo de Anfield

Opinion
Liverpool
A. Slot
Liga de Campeones
Premier League
Paris Saint-Germain vs Liverpool
FEATURES

Arne Slot admitió víspera del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain que su equipo había sufrido tantos reveses esta temporada que no le habría alcanzado el tiempo para mencionarlos todos en una sola rueda de prensa. En ese sentido, la derrota 2-0 del miércoles en el Parc des Princes se suma, simplemente, a una lista ya larga de resultados decepcionantes.

Al fin y al cabo, el Liverpool no sufrió una derrota tan abultada como la que había encajado en el Etihad Stadium apenas cuatro días antes. De hecho, el simple hecho de que la eliminatoria siga viva —al menos en teoría— para el partido de vuelta de la próxima semana en Anfield ya es un logro para el equipo de Slot, que atraviesa una mala racha: no realizó ni un tiro a puerta y se limitó a un 24 % de posesión. 

Algunos recuerdan que el PSG también dominó al Liverpool en la ida de octavos de la pasada Liga de Campeones, pero el contexto era otro: los ‘reds’ llegaban en mejor forma y con otra mentalidad.

En París, cuatro días después de la goleada 4-0 del City, el técnico renunció a su filosofía, un gesto que parece anunciar su despedida inminente.

  • La cima

    En el último año, Slot ha citado varias veces el partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones entre Liverpool y PSG como el ejemplo perfecto de cómo se debe jugar al fútbol. Los Reds perdieron 1-0 esa noche de marzo y cayeron luego en los penaltis, pero para Slot fue el mejor partido de su carrera.

    Sin embargo, también lo menciona cuando su equipo se topa con los bloques defensivos que tanto le han costado esta temporada.

    «Mi fútbol es el París Saint-Germain contra el Liverpool, el Liverpool contra el París Saint-Germain; así es como me encantaría que fuera cada partido», declaró Slot tras el empate 2-2 con el Fulham en enero. «Pero se necesitan dos equipos para que haya un partido de fútbol abierto, y no todas esas cosas que no hacen que un partido de fútbol sea agradable».

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  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    Entradas agotadas para el partido

    Slot cree que los lanzamientos de falta y el tiempo que se tarda en realizarlos restan espectáculo a la Premier League. Para este autodenominado purista, la creciente importancia de corners, faltas y saques de banda largos choca con sus principios.

    «A mi corazón futbolístico no le gusta», admitió. «Si me preguntas por el fútbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años. Todos los domingos por la tarde esperabas que jugaran. Y si veo otras ligas, no creo que se le dé tanta importancia a las jugadas a balón parado [como en Inglaterra]».

    Por eso sorprendió ver al Liverpool perdiendo tiempo desde los primeros 10 minutos del partido del miércoles en París, con Joe Gómez demorando al máximo antes de lanzar un saque de banda largo al área del PSG.

    Luis Enrique se enfureció, con razón, ante esas tácticas negativas y protestó repetidamente ante el cuarto árbitro, pero después admitió que todos los rivales del PSG hacen lo posible por frenar a los campeones de Europa.

    En ese sentido, el Liverpool no fue diferente a cualquier otro equipo encargado de intentar neutralizar la línea de ataque más temida y fluida del fútbol mundial, pero eso no fue ni remotamente aceptable.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    El creciente abismo entre clases

    El Liverpool llegó a París como campeón de Inglaterra, pero jugó con la misma ambición de un equipo francés de tercera división que busca no perder por más de diez goles, lo cual resultó asombroso.

    La temporada pasada fueron los que más le pisaron los talones al PSG en Europa y, tras invertir 450 millones de libras en fichajes, se esperaba que el equipo de Slot mostrara el ritmo e intensidad necesarios para contener a Khvicha Kvaratskhelia y compañía. Se esperaba que Jeremie Frimpong y Milos Kerkez contuvieran a los laterales del PSG, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, claves en la primera conquista europea del club parisino.

    Sin embargo, en menos de un año Slot y su equipo de fichajes han desmantelado lo construido por Jürgen Klopp. Así, los Reds visitaron el Parque de los Príncipes no para ganar, sino para aguantar la presión.


  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    «Modo supervivencia»

    Tras perder el sábado en la FA Cup en el Etihad, Slot afirmó que los primeros 35 minutos —en los que el Liverpool creó dos ocasiones— le habían convencido de que su equipo podía competir con la élite europea.

    Sin embargo, su once del miércoles decía lo contrario: dejó a Salah en el banquillo y apostó por una defensa de cinco por primera vez.

    Quedó claro que los Reds no iban a plantar cara al PSG: se echaron atrás desde el primer minuto y aguantaron el castigo buscando evitar el golpe final.

    Lograrlo no fue gracias al sistema, sino a la falta depuntería del PSG, como admitió elpropio Slot.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    «Un error táctico garrafal»

    Aunque Frimpong y Kerkez rinden mejor como laterales, el Liverpool pareció inseguro con una formación inédita.

    Como apuntó Jamie Carragher en CBS Sports, el cambio de sistema de Slot resultó contraproducente y debilitó a los Reds en defensa.

    «Si nos fijamos en cómo ha planteado el partido el entrenador, ha intentado algo, pero se ha equivocado enormemente a nivel táctico», afirmó el excentral del Liverpool. «Lo ha hecho todo mal con la defensa de cinco, porque en realidad estaban más expuestos de lo que lo habrían estado con una defensa de cuatro, ya que jugaron al hombre, lo que significa que los tres centrales tenían que cubrir toda la anchura del campo.

    Y viendo a Virgil van Dijk esta noche en el centro de una defensa de tres... Normalmente, cuando cumples años piensas: “Esto es perfecto, todos están en su sitio y tendré más protección”. Pero esta vez fue distinto: los centrales se metían en el medio, no tenían marca y Van Dijk, con 34 años, tuvo que correr sin parar. Y no pudo.

    La gente ha criticado a Van Dijk por sus actuaciones esta temporada, pero creo que ha sido duro, porque juega todos los partidos y su compañero, [Ibrahima] Konaté, que esta noche volvió a estar mal, comete un error en cada encuentro, así que no es fácil jugar a su lado. Por eso, de hecho, creo que Van Dijk sigue siendo uno de los mejores jugadores del Liverpool esta temporada.

    Esta noche, en esa defensa de tres, nunca lo había visto tan incómodo con la camiseta del Liverpool; seguro que le suplicará a Arne Slot que no vuelva a usar ese sistema.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Absolutamente imperdonable

    Las dificultades del Liverpool con el nuevo sistema eran inevitables y reflejan la desesperación de Slot. Recordemos que el exentrenador del Feyenoord había rechazado probar algo diferente al inicio de la temporada y declaró: «El sistema con el que jugamos ahora es el que mejor se adapta a los jugadores». No sé qué pensáis, pero si queréis un sistema con cinco defensas, podría ser un problema: llevan toda la carrera jugando así y apenas tenemos tiempo de entrenar. Es casi imposible cambiar nuestra idea de fútbol si jugamos cada dos días».

    Sin embargo, para el partido más importante de la temporada, decidió cambiar toda su filosofía. Fue un error que olía a pánico, un “Hail Mary” hipócrita de un técnico que no sabe cómo detener el descenso de los Reds hacia la mediocridad.

    La única esperanza es que el Liverpool repita la calidad y el carácter que mostró en la vuelta contra el PSG la temporada pasada y remonte en Anfield el martes, aunque no hay indicios de que pueda lograrlo.

    El miércoles solo confirmó lo mucho que han retrocedido los Reds en un año. Slot no es el único responsable del declive, pero parece cuestión de tiempo que sea destituido.

    Lo visto en París no fue solo rendición; fue traición a su propia filosofía y una admisión dolorosa de que el equipo está muy por debajo del PSG, algo imperdonable tras la millonaria inversión del verano.

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