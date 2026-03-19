Arne Slot ofrece información sobre la lesión de Mohamed Salah después de que la estrella del Liverpool pidiera ser sustituido en la goleada al Galatasaray

Slot habló sobre Salah tras la victoria y declaró a los periodistas: «Pidió que lo sustituyeran, no porque pensara que ya había marcado suficientes goles, sino porque notaba algo. Así que veamos cómo se encuentra de cara al fin de semana y después».

El entrenador del Liverpool también elogió a Salah por su gol y añadió: «Dice mucho de él que, tras fallar un penalti justo antes del descanso, marcara ese gol. A veces eso puede ser difícil para un jugador o para un equipo, así que felicito al equipo por cómo salimos en la segunda parte, porque hemos tenido muchos contratiempos esta temporada, hemos tenido muchas primeras o segundas partes en las que hemos creado ocasión tras ocasión tras ocasión sin hacer justicia a nuestro rendimiento, por lo que no marcábamos.

«Entonces, Mo y el equipo salieron en la segunda parte como lo hicieron. Primero le dio una asistencia a Hugo, una gran asistencia, y luego marcó un gol característico, de los muchos que ha marcado en este estadio y con este club, entrando por dentro y colocando el balón en la escuadra. Eso dice mucho de su fortaleza mental, pero sin duda también de la del equipo, porque la adversidad es algo de lo que podemos hablar cuando se trata de esta temporada».