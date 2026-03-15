AFP
Traducido por
Arne Slot explica la decisión de dejar a Mohamed Salah en el banquillo y dar a Rio Ngumoha su primera titularidad en la Premier League con el Liverpool
Slot justifica su decisión de ampliar la oferta
En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido contra el Tottenham, Arne Slot explicó los motivos por los que le ha dado al joven Rio Ngumoha la oportunidad de debutar como titular. «¿Por qué
ahora? Porque ha estado entrenando con nosotros durante toda la temporada y no deja de mejorar, mejorar y mejorar. Su tiempo de juego ha ido aumentando cada vez más, y normalmente el siguiente paso después de eso es ser titular, y hoy es ese día.
«En primer lugar, porque lo hizo muy bien contra el Wolverhampton Wanderers, y también porque se está desarrollando muy bien. Pero, sobre todo, es porque Rio ha demostrado que está preparado para ello. Ahora tiene que volver a demostrarlo hoy. Creo que el siguiente paso para él era ser titular».
- Getty Images Sport
El ascenso de Ngumoha
Aunque Salah comenzará el partido en el banquillo, todas las miradas estarán puestas en Ngumoha, el talento «especial» que se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición en Anfield. El extremo lleva semanas llamando a la puerta del primer equipo, y leyendas del Liverpool como Jamie Carragher y Steven Gerrard han sido los principales defensores de su inclusión.
Slot ya había insinuado que este momento se avecinaba, gestionando cuidadosamente la carga de trabajo del joven y esperando el momento adecuado para darle su primera titularidad.
¿Nuevas tensiones entre Salah y Slot?
Es poco probable que la decisión de dejar a Salah en el banquillo sea del agrado del delantero, quien tiene un historial de roces con su entrenador en jefe en lo que respecta a los minutos de juego. El jugador de 33 años tuvo un sonado enfrentamiento con Slot en diciembre tras quedarse fuera de la alineación titular durante tres partidos consecutivos, lo que derivó en una disputa pública que requirió largas negociaciones para resolverse.
Durante ese periodo de tensión, el egipcio no ocultó su frustración y declaró: «No tengo que luchar cada día por mi puesto porque me lo he ganado». Además, expresó su descontento afirmando que sentía que la directiva le había «tirado bajo el autobús».
- Getty Images Sport
Rotación de la plantilla y cambios tácticos
Salah no es el único nombre destacado que se queda fuera, ya que Hugo Ekitiké e Ibrahima Konaté también pasan al banquillo como parte de la rotación. Con Alexander Isak aún fuera de juego por lesión, Slot se ha visto obligado a ser creativo con sus opciones en ataque. Esto ha dado lugar a una fluida línea de cuatro en la que figuran Cody Gakpo, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai, todos los cuales han jugado como «falso nueve» esta temporada.
Anuncios