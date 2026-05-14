Arne Slot desvela los planes del Liverpool para Harvey Elliott tras su pesadilla en el Aston Villa
Elliott, listo para volver a Anfield
Slot ha confirmado que Elliott, de 23 años, volverá al Liverpool para la pretemporada tras una cesión en Villa Park en la que no logró la continuidad esperada.
En la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Villa, el técnico holandés afirmó: «Tiene contrato con nosotros, así que empezará la temporada con nosotros», y así acalló los rumores sobre una nueva cesión del talentoso mediocampista.
Una etapa frustrante en Villa Park
La cesión al West Midlands buscaba acelerar el crecimiento de Elliott, pero apenas ha jugado 284 minutos esta temporada. Su escasa participación sorprende, sobre todo tras el potencial exhibido en el Europeo Sub-21 y sus anteriores aportes con la camiseta roja.
Slot admitió que la situación no ha sido ideal para su progresión: «Ni él, ni nosotros, ni el Villa conseguimos lo que queríamos, porque se ficha o se cede a un jugador para usarlo», explicó.
Slot evitó criticar a Emery, pero reconoció que le decepcionó ver a un jugador con tanto potencial pasar tanto tiempo en el banquillo. El técnico del Liverpool apuntó que Elliott jugó más en Anfield antes de la cesión que con los Villans.
«No suele pasar. No a mí responder por qué», dijo Slot. «Pero nunca es agradable para un jugador tener tan pocos minutos, sobre todo tras la temporada que tuvo con nosotros, en la que jugó —creo— más de esos 280. Se fue allí para jugar más, pero no pudo».
Enfoque en el desarrollo futuro
Aunque las estadísticas de su cesión fueron malas, Slot sigue confiando en la calidad de Elliott. Destacó su experiencia internacional como razón para mantener la fe del club y cree que un nuevo inicio en Merseyside le vendrá bien.
«Un jugador con tanto talento, que brilló en la Eurocopa Sub-21, debe jugar más», añadió Slot. «Se fue a un gran equipo lleno de buenos jugadores. No sé por qué no ha jugado los minutos que esperaba; no me corresponde responder, pero es una pena que un jugador de su edad apenas juegue durante dos años, sobre todo tras lo mostrado en la Eurocopa Sub-21».