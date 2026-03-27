Arne Slot criticó duramente el uso que el seleccionador húngaro hizo de Dominik Szoboszlai, después de que el responsable del Liverpool insinuara que quería que los jugadores descansaran durante los compromisos internacionales

Slot ha expresado recientemente su preocupación por la exigencia física a la que se ve sometida su plantilla, e instó a los seleccionadores nacionales a tener en cuenta la carga de trabajo de los jugadores. El técnico holandés está especialmente interesado en proteger a sus jugadores clave, entre ellos Szoboszlai, de lesiones evitables durante el parón internacional.

En declaraciones a Match of the Day, Slot afirmó: «Creo que los jugadores necesitan un descanso más que el entrenador y, por desgracia, tienen que seguir jugando. Esperemos que los seleccionadores de sus países comprendan que en el Liverpool muchos jugadores han disputado muchos minutos. Pero creo que otros clubes quizá podrían haber rotado más de lo que yo he podido hacerlo esta temporada. Así que esperemos que los seleccionadores no les hagan jugar 180 minutos en dos partidos».